Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Маргарита Баторова провела лекции для осуждённых



Улан-удэнское СИЗО№1 посетил главный библиотекарь Центральной библиотеки имени Калашникова Маргарита Баторова.



Она провела несколько лекций с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, а после с осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания на темы «Моя Бурятия», «Курская битва» - посвящённая 80-летию окончания победы. Также библиотекарь показала видеоролик научного центра республики «Байкал-жемчужина Сибири» и провела тематическую лекцию о природе Байкала.



Администрация следственного изолятора вручила Маргарите Баторовой благодарственное письмо за вклад в воспитательную работу, а осуждённые выразили слова благодарности.

