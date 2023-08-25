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Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО

Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Маргарита Баторова провела лекции для осуждённых

Улан-удэнское СИЗО№1 посетил главный библиотекарь Центральной библиотеки имени Калашникова Маргарита Баторова.

Она провела несколько лекций с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, а после с осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания на темы «Моя Бурятия», «Курская битва» - посвящённая 80-летию окончания победы. Также библиотекарь показала видеоролик научного центра республики «Байкал-жемчужина Сибири» и провела тематическую лекцию о природе Байкала.

Администрация следственного изолятора вручила Маргарите Баторовой благодарственное письмо за вклад в воспитательную работу, а осуждённые выразили слова благодарности.
СИЗО библиотека

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