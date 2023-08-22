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В Бурятии встретили Героя России Юрия Жуланова

В Бурятии встретили Героя России Юрия Жуланова
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Офицер спас своих сослуживцев, оказавшихся под угрозой окружения

Утром 22 августа в Улан-Удэ прилетел Герой России, командир стрелкового взвода, старший лейтенант Юрий Жуланов. В аэропорту его встретили друзья и сослуживцы, а также зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, врио командующего 36-й Армии полковник Михаил Никитин, представители минсоцзащиты Бурятии и фонда «Защитники Отечества».

- Очень символично, что мы приветствуем Юрия в праздничный день – день Государственного флага России, одного из главных символов нашей страны. Поздравляю и благодарю от имени главы Бурятии Алексея Цыденова нашего героя и его маму за достойное воспитание сына. На его подвиге будет воспитано много патриотов нашей великой страны, подрастающего поколения нашей республики, - отметил Пётр Мордовской.



Юрий Жуланов сумел отвести свою находящуюся под угрозой окружения роту из-под обстрела. Затем они, обороняя занятые позиции, успешно остановили наступающие подразделения противника и нанесли ему серьёзный урон.

Юрий выполнил задачу и спас жизни сослуживцев, несмотря на то, что сам был ранен. «Изначально у меня было пулевое ранение. При эвакуации уже получил второе – осколочное. С пулей в ноге передвигался нормально. Не перевязывался, потому что времени на жгуты не было. Их раздали раненым. Была ситуация, требующая принять решение, управлять. Собственно, я и принял решение», - рассказывал он ранее.

Когда Жуланов находился в госпитале в Донецке, ему позвонил лично Владимир Путин. В той беседе он и обещал, что военный получит очередное воинское звание и звезду Героя России.

Высокую награду Юрий получил в центральном клиническом госпитале Вишневского. Золотую звезду Героя ему вручил президент России.

Также сегодня поздравили с прибытием на родную землю ещё 23 военнослужащих. Всем им преподнесли хадаки и открытки, которые сделали воспитанники социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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