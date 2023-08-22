В Бурятии встретили Героя России Юрия Жуланова









Юрий Жуланов сумел отвести свою находящуюся под угрозой окружения роту из-под обстрела. Затем они, обороняя занятые позиции, успешно остановили наступающие подразделения противника и нанесли ему серьёзный урон.



Юрий выполнил задачу и спас жизни сослуживцев, несмотря на то, что сам был ранен. «Изначально у меня было пулевое ранение. При эвакуации уже получил второе – осколочное. С пулей в ноге передвигался нормально. Не перевязывался, потому что времени на жгуты не было. Их раздали раненым. Была ситуация, требующая принять решение, управлять. Собственно, я и принял решение», - рассказывал он ранее.



Когда Жуланов находился в госпитале в Донецке,



Высокую награду Юрий получил в центральном клиническом госпитале Вишневского. Золотую



Также сегодня поздравили с прибытием на родную землю ещё 23 военнослужащих. Всем им преподнесли хадаки и открытки, которые сделали воспитанники социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Юрий Жуланов сумел отвести свою находящуюся под угрозой окружения роту из-под обстрела. Затем они, обороняя занятые позиции, успешно остановили наступающие подразделения противника и нанесли ему серьёзный урон.Юрий выполнил задачу и спас жизни сослуживцев, несмотря на то, что сам был ранен. «Изначально у меня было пулевое ранение. При эвакуации уже получил второе – осколочное. С пулей в ноге передвигался нормально. Не перевязывался, потому что времени на жгуты не было. Их раздали раненым. Была ситуация, требующая принять решение, управлять. Собственно, я и принял решение», - рассказывал он ранее.Когда Жуланов находился в госпитале в Донецке, ему позвонил лично Владимир Путин . В той беседе он и обещал, что военный получит очередное воинское звание и звезду Героя России.Высокую награду Юрий получил в центральном клиническом госпитале Вишневского. Золотую звезду Героя ему вручил президент России Также сегодня поздравили с прибытием на родную землю ещё 23 военнослужащих. Всем им преподнесли хадаки и открытки, которые сделали воспитанники социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Утром 22 августа в Улан-Удэ прилетел Герой России, командир стрелкового взвода, старший лейтенант Юрий Жуланов. В аэропорту его встретили друзья и сослуживцы, а также зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, врио командующего 36-й Армии полковник Михаил Никитин, представители минсоцзащиты Бурятии и фонда «Защитники Отечества».- Очень символично, что мы приветствуем Юрия в праздничный день – день Государственного флага России, одного из главных символов нашей страны. Поздравляю и благодарю от имени главы Бурятии Алексея Цыденова нашего героя и его маму за достойное воспитание сына. На его подвиге будет воспитано много патриотов нашей великой страны, подрастающего поколения нашей республики, - отметил Пётр Мордовской.