Путин поговорил с военным из Бурятии, который вывел сослуживцев из-под обстрела







6 июня министр обороны Сергей Шойгу рассказал о проявленном героизме третьей роты 37-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Бурятии. При этом он упомянул младшего лейтенанта Юрия Желанова, а также командира первого батальона майора Владимира Положенцева.



- Особый героизм показала третья рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира первого батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича. Данные подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери, - заявил Шойгу.



Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвёл свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции. Там успешно остановил наступающие подразделения противника, рассказал министр обороны.











Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с участником СВО из Бурятии, младшим лейтенантом Юрием Желановым. Он, получив ранение, смог вывести своих сослуживцев из-под обстрела, находясь под угрозой окружения. Об этом сам военнослужащий рассказал в сюжете, показанном на канале «Россия 24» и опубликованном в других федеральных СМИ.Президент позвонил Юрию Желанову, когда он находился в Донецке, поздней ночью по местному времени.- Нас связали, и мы поговорили. Я, конечно, удивился, что со мной хочет побеседовать Верховный главнокомандующий, - рассказал младший лейтенант. – Он интересовался, как и что произошло. Спрашивал про моё состояние, медицинское обеспечение и медицинскую помощь.Он признался, что ему было очень приятно услышать похвалу из уст президента. Также, по словам Желанова, президент пообещал присвоить ему очередное воинское звание и представить к «высшей награде». В СМИ уже появилась информация, что, вероятно, это звание Героя России.- Очень обрадовался, конечно, сильно. После всех этих боёв… очень-очень обрадовал меня этот звонок, - поделился Юрий Желанов.