Путин поговорил с военным из Бурятии, который вывел сослуживцев из-под обстрела

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с участником СВО из Бурятии, младшим лейтенантом Юрием Желановым. Он, получив ранение, смог вывести своих сослуживцев из-под обстрела, находясь под угрозой окружения. Об этом сам военнослужащий рассказал в сюжете, показанном на канале «Россия 24» и опубликованном в других федеральных СМИ.
Президент позвонил Юрию Желанову, когда он находился в Донецке, поздней ночью по местному времени.
- Нас связали, и мы поговорили. Я, конечно, удивился, что со мной хочет побеседовать Верховный главнокомандующий, - рассказал младший лейтенант. – Он интересовался, как и что произошло. Спрашивал про моё состояние, медицинское обеспечение и медицинскую помощь.
Он признался, что ему было очень приятно услышать похвалу из уст президента. Также, по словам Желанова, президент пообещал присвоить ему очередное воинское звание и представить к «высшей награде». В СМИ уже появилась информация, что, вероятно, это звание Героя России.
- Очень обрадовался, конечно, сильно. После всех этих боёв… очень-очень обрадовал меня этот звонок, - поделился Юрий Желанов.
6 июня министр обороны Сергей Шойгу рассказал о проявленном героизме третьей роты 37-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Бурятии. При этом он упомянул младшего лейтенанта Юрия Желанова, а также командира первого батальона майора Владимира Положенцева.
- Особый героизм показала третья рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира первого батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича. Данные подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери, - заявил Шойгу.
Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвёл свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции. Там успешно остановил наступающие подразделения противника, рассказал министр обороны.