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В Бурятии вовсю восстанавливают размытый участок БАМ

В Бурятии вовсю восстанавливают размытый участок БАМ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Река Холодная там скоро пойдёт на спад, зато может повыситься Гоуджекит

На участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который накануне размыла вышедшая из берегов река Холодная, продолжаются аварийно-восстановительные работы. В Северо-Байкальском районе с 20 августа ввели режим ЧС – соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Для восстановления железнодорожных путей, пострадавших от стихии, привлекли технику предприятий, расположенных на территории муниципального образования, а также с других объектов. Руководитель республики поручил оперативно обеспечивать её топливом.

Кроме того, для работ требуется скальник. Сейчас рассматриваются варианты его доставки с ближайших карьеров. Пассажиров поездов, движение которых пришлось приостановить, обеспечили водой, питанием и всеми необходимыми вещами. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время уровень реки Холодная снизится, но зато ожидается подъём другой – Гоуджекит.
 
Алексей Цыденов распорядился осмотреть реку и при необходимости принять меры для предотвращения ЧС.
 
Первый заместитель начальника ВСЖД Евгений Ларин сообщил, что в районе села Холодное произошёл подмыв устоев моста между железной и автомобильной дорогой и затем – полотна протяжённостью в тысячу метров.
 
Смыв части насыпи привёл к опрокидыванию рельсо-шпальной решётки на 45 градусов. Для её поддержания и восстановления заградительного сооружения  от РЖД задействовали 110 человек, шесть бульдозеров, два вагона электростанции и 7 единиц специализированного подвижного состава. Кроме того, привлекли 11 самосвалов, четыре экскаватора, два крана-манипулятора, автомобильный кран и бульдозер.

За ночь выгрузили 36 самосвалов – по 15 кубометров каждый – на восстановление и поддержание дороги к дамбе и на саму насыпь. Из 200 метров, необходимых для восстановления сооружения, отсыпали 10, рассказали в правительстве Бурятии.
БАМ железная дорога подтопление режим ЧС реки

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