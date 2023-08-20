В Бурятии вовсю восстанавливают размытый участок БАМ



На участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который накануне На участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который накануне размыла вышедшая из берегов река Холодная, продолжаются аварийно-восстановительные работы. В Северо-Байкальском районе с 20 августа ввели режим ЧС – соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Для восстановления железнодорожных путей, пострадавших от стихии, привлекли технику предприятий, расположенных на территории муниципального образования, а также с других объектов. Руководитель республики поручил оперативно обеспечивать её топливом.



Кроме того, для работ требуется скальник. Сейчас рассматриваются варианты его доставки с ближайших карьеров. Пассажиров поездов, движение которых пришлось приостановить, обеспечили водой, питанием и всеми необходимыми вещами. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время уровень реки Холодная снизится, но зато ожидается подъём другой – Гоуджекит.



Алексей Цыденов распорядился осмотреть реку и при необходимости принять меры для предотвращения ЧС.



Первый заместитель начальника ВСЖД Евгений Ларин сообщил, что в районе села Холодное произошёл подмыв устоев моста между железной и автомобильной дорогой и затем – полотна протяжённостью в тысячу метров.



Смыв части насыпи привёл к опрокидыванию рельсо-шпальной решётки на 45 градусов. Для её поддержания и восстановления заградительного сооружения от РЖД задействовали 110 человек, шесть бульдозеров, два вагона электростанции и 7 единиц специализированного подвижного состава. Кроме того, привлекли 11 самосвалов, четыре экскаватора, два крана-манипулятора, автомобильный кран и бульдозер.



За ночь выгрузили 36 самосвалов – по 15 кубометров каждый – на восстановление и поддержание дороги к дамбе и на саму насыпь. Из 200 метров, необходимых для восстановления сооружения, отсыпали 10, рассказали в правительстве Бурятии.