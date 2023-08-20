Руководить ликвидацией ЧС на севере Бурятии будет глава района





Тем временем зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников поделился в своём канале в Telegram кадрами из затопленного района. На помощь местным жителям пришли неравнодушные люди.





- Вот так наши ребята помогают людям, на перегоне «Кичера – Холодный», где размыло железнодорожное полотно. Эти фото сделали накануне. Участники спасательной операции доставили продукты для РЖД в пассажирские вагоны и организовали вывоз нуждающихся в помощи людей, – отметил Луковников.















Алексей Цыденов сообщил, что руководить ликвидацией ЧС в Северо-Байкальском районе, где накануне размыло участок БАМ, будет глава муниципального образования Игорь Пухарев. На территории МО ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.- Только что подписал распоряжение о режиме ЧС, который действует с 12:00 20 августа. МЧС по Бурятии поручено организовать работу постоянно действующего оперштаба, – написал глава республики в соцсетях.Министерства и ведомства РБ, а также районные власти приступают к необходимым мероприятиям для обеспечения безопасности людей и функционирования основных объектов жизнеобеспечения, добавил Цыденов.