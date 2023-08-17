У жителя Бурятии приставы незаконно списывали всю пенсию

Руководитель УФССП по Бурятии получил прокурорское представление



В Гусиноозёрске после вмешательства прокуратуры пенсионеру отменили взыскания с пенсии по исполнительному листу.



- Установлено, что судебный пристав возбудил исполнительные производства о взыскании с пенсионера задолженности по коммунальным платежам. Однако в ходе исполнительного производства пристав не учёл заявления пенсионера о сохранении пенсии и иных доходов в размере прожиточного минимума, - сообщила прокуратура Бурятии.



Прокурор внёс представление руководителю УФССП по Бурятии, после чего права пенсионера восстановлены. Сумма взысканий уменьшена до размера прожиточного минимума.



Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

