У жителя Бурятии приставы незаконно списывали всю пенсию

Руководитель УФССП по Бурятии получил прокурорское представление
В Гусиноозёрске после вмешательства прокуратуры пенсионеру отменили взыскания с пенсии по исполнительному листу.
- Установлено, что судебный пристав возбудил исполнительные производства о взыскании с пенсионера задолженности по коммунальным платежам. Однако в ходе исполнительного производства пристав не учёл заявления пенсионера о сохранении пенсии и иных доходов в размере прожиточного минимума, - сообщила прокуратура Бурятии.
Прокурор внёс представление руководителю УФССП по Бурятии, после чего права пенсионера восстановлены. Сумма взысканий уменьшена до размера прожиточного минимума.
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
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