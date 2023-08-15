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В Бурятии алкоголика лишили водительских прав

В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
Общество,  Фото:pixabay.com
Пенсионер состоит на учёте в наркодиспансере

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Тарбагатайского района о лишении местного жителя водительских прав.

Ранее в ходе проверки выяснилось, что 67-летний житель Тарбагатайского района, имеющий водительское удостоверение, состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с синдромом зависимости от алкоголя.

- В соответствии с законодательством наличие у гражданина данного заболевания является препятствием по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района в суд направил исковое заявление о лишении мужчины права управления транспортными средствами, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Тарбагатайский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда в законную силу пока не вступило. 
прокуратура алкоголизм водительские удостоверения

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