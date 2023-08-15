Пенсионер состоит на учёте в наркодиспансере
Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Тарбагатайского района о лишении местного жителя водительских прав.
Ранее в ходе проверки выяснилось, что 67-летний житель Тарбагатайского района, имеющий водительское удостоверение, состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с синдромом зависимости от алкоголя.
- В соответствии с законодательством наличие у гражданина данного заболевания является препятствием по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района в суд направил исковое заявление о лишении мужчины права управления транспортными средствами, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Тарбагатайский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда в законную силу пока не вступило.
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
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