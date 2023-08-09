Они нужны тетеревам и глухарям для улучшения пищеварения
В национальном парке «Тункинский» в Бурятии провели ежегодные биотехнические мероприятия по обустройству галечников и порхалищ.
- Согласно государственному заданию «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов» для улучшения кормового состава боровой дичи выполнено устройство и обновление галечников в Кыренском инспекторском участке в количестве 10 штук, - рассказал Владимир Русских, специалист по охране окружающей среды национального парка «Тункинский».
Галечники – специальные площадки с крупным речным песком и галькой для боровой дичи. Мелкие камни или гастролиты необходимы тетеревам, глухарям для улучшения пищеварения. В поисках таких камней птицы могут преодолевать большие расстояния, часто ищут их на автомобильных трассах. Чтобы предотвратить гибель боровой дичи под колёсами машин, а также снизить риски их незаконной добычи инспекторы обустраивают искусственные галечники на удалении от дорог.
Как сообщили в пресс-службе нацпарка, рядом с галечником устраивают порхалища из песка, пепла и золы. Птицы любят принимать такие ванны, которые помогают им избавляться от клещей, пероедов и других наружных паразитов.
В нацпарке Бурятии обустроили галечники для птиц
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