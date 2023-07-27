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Большинство жителей Бурятии оказались против профессии «по наследству»

Большинство жителей Бурятии оказались против профессии «по наследству»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они считают, что дети не должны идти по их стопам

Специалисты службы исследований HeadHunter провели опрос и выяснили, хотят ли жители Бурятии, чтобы их дети в будущем выбрали такую же профессию, как у них. «За» оказались только 12% наших земляков, ещё 51% выступили против, а остальные затруднились с ответом.

При этом чаще всего других идею профессиональной «династии» поддерживают юристы (36%), IT-специалисты (35%) и строители (34%). В противоположном лагере – специалисты по управлению персоналом (71%), логисты (62%), маркетологи и пиарщики (60%), а также администраторы (60%).

Большинство жителей Дальнего Востока (81%), в том числе – Бурятии, уверены: чтобы построить успешную карьеру, уже с детства нужно осваивать компьютерную грамотность Чаще всего за этот вариант голосуют медики (88%), специалисты из сферы безопасности, высшего и среднего менеджмента и административный персонал (по 78%).
 
На втором месте оказалось взаимодействие с людьми (77%). Такого мнения придерживаются преимущественно эйчары (85%), представители сферы искусства и развлечений (82%), а также учителя и преподаватели (81%). Немаловажным считают дальневосточники и изучение иностранных языков (69%). Этот скилл в ходе опроса называли в основном специалисты по закупкам (77%), сферы искусства и айтишники.
 
- Кроме того, дальневосточники часто говорили о необходимости прокачивать с ранних лет такие навыки, как грамотность и работа с текстом (67%), финансовая грамотность (61%) и логическое мышление (55%), – рассказали в HeadHunter.
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