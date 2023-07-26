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Жители Бурятии раскрывают «грибные» места

Жители Бурятии раскрывают «грибные» места
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, Аноним 03
Дикоросы вовсю собирают в пригородном районе республики

Сейчас только конец июля,  но жители Бурятии уже хвастаются в соцсетях фотографиями с грибами. Маслята, собранные в Кабанском районе, недавно запечатлели на камеру и разместили в местном чате. А в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» накануне появился снимок с аппетитными рыжиками. «Как можно быть такими красивыми!», – восхитился автор фото.

«Грибные» места раскрывать не принято, но большинство наших земляков, как правило, охотно делятся этой информацией с другими любителями «тихой охоты». Так, много дикоросов уродилось в пригородном Заиграевском районе – возле посёлка Челутай и в лесу недалеко от села Старая Курба. Некоторые жители республики признались, что бывали там уже несколько раз.




- Грибы на Верхней Берёзовке есть – напротив «Кулькисона» (шашлычная зона – прим.) ползают. На выезде из города в сторону Пыхты всегда много машин. Это если рядом с городом. А так по районам все ездят. Грибы если есть, то есть. А если год неурожайный, их вообще нигде нет. Едете около леса, увидели подстилку сосновую нормальную – выходите и ищите, – посоветовала одна из подписчиц паблика.

В Бурятии по-прежнему действует особый противопожарный режим, но, несмотря на это, всем желающим разрешили ходить в лес за дарами природы. Список мест, где грибы и ягоды можно собирать уже сейчас, разместили на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства (ссылка http://publication.pravo.gov.ru/document/0301202307120004?index=1).

В перечне – Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Северо-Байкальский, Селенгинский, Тарбагатайский и Хоринский районы.

- Если возникли вопросы, как проехать на место и как себя вести в лесу, можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание, – подчеркнули в РАЛХ.




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