Жители Бурятии раскрывают «грибные» места



Сейчас только конец июля, но жители Бурятии уже хвастаются в соцсетях фотографиями с грибами. Маслята, собранные в Кабанском районе, недавно запечатлели на камеру и Сейчас только конец июля, но жители Бурятии уже хвастаются в соцсетях фотографиями с грибами. Маслята, собранные в Кабанском районе, недавно запечатлели на камеру и разместили в местном чате. А в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» накануне появился снимок с аппетитными рыжиками. «Как можно быть такими красивыми!», – восхитился автор фото.



«Грибные» места раскрывать не принято, но большинство наших земляков, как правило, охотно делятся этой информацией с другими любителями «тихой охоты». Так, много дикоросов уродилось в пригородном Заиграевском районе – возле посёлка Челутай и в лесу недалеко от села Старая Курба. Некоторые жители республики признались, что бывали там уже несколько раз.





















В перечне – Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Северо-Байкальский, Селенгинский, Тарбагатайский и Хоринский районы.



- Если возникли вопросы, как проехать на место и как себя вести в лесу, можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание, – подчеркнули в РАЛХ.

В Бурятии по-прежнему действует особый противопожарный режим, но, несмотря на это, всем желающим разрешили ходить в лес за дарами природы. Список мест, где грибы и ягоды можно собирать уже сейчас, разместили на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства (ссылка http://publication.pravo.gov.ru/document/0301202307120004?index=1).В перечне – Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Северо-Байкальский, Селенгинский, Тарбагатайский и Хоринский районы.- Если возникли вопросы, как проехать на место и как себя вести в лесу, можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание, – подчеркнули в РАЛХ.

















- Грибы на Верхней Берёзовке есть – напротив «Кулькисона» () ползают. На выезде из города в сторону Пыхты всегда много машин. Это если рядом с городом. А так по районам все ездят. Грибы если есть, то есть. А если год неурожайный, их вообще нигде нет. Едете около леса, увидели подстилку сосновую нормальную – выходите и ищите, – посоветовала одна из подписчиц паблика.