«Вся грудь в медалях»: Участник СВО из Бурятии вернулся домой

В понедельник, 24 июля, жители тарбагатайского села Барыкино чествовали земляка, который принимал участие в специальной военной операции. Бойцу, приехавшему на малую родину, устроили тёплую встречу. Сельчане пришли на неё с российскими триколорами.
- Мы рады за него. Вернулся живой и здоровый. Вся грудь в медалях! Гордимся, – отметили в администрации сельского поселения «Барыкинское».
Фото с бойцом опубликовали в группе «Тарбагатай-инфо.24/7». Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня домой с СВО вернулся житель Закаменского района. После долгожданных объятий с близкими ему вручили хадак по бурятским обычаям и каравай – по русским.
На встрече присутствовали родственники мужчины, его друзья и волонтёры Закамны, а организовать её помогли сотрудники отделов районной администрации по делам молодёжи, физической культуры и спорта, культуры и по работе с общественными объединениями, представители Цакирской СОШ и ресурсного центра добровольчества «Добродом», сообщала тогда «Закамна-инфо.24/7». После все, кто пришёл повидать земляка, сделали общую фотографию на память.