«Вся грудь в медалях»: Участник СВО из Бурятии вернулся домой

В понедельник, 24 июля, жители тарбагатайского села Барыкино чествовали земляка, который принимал участие в специальной военной операции. Бойцу, приехавшему на малую родину, устроили тёплую встречу. Сельчане пришли на неё с российскими триколорами.

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