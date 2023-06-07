В Бурятии чествовали вернувшегося домой участника СВО

















На встрече присутствовали родственники мужчины, его друзья и волонтёры Закамны, а организовать её помогли сотрудники отделов районной администрации по делам молодёжи, физической культуры и спорта, культуры и по работе с общественными объединениями, представители Цакирской СОШ и ресурсного центра добровольчества «Добродом», говорится в группе «Закамна-инфо.24/7». После все, кто пришёл повидать земляка, сделали общее памятное фото.







Житель Закаменского района, который принимал участие в проходящей на Украине специальной военной операции, недавно вернулся домой. Его с почестями встретили земляки – сельчане подняли в честь бойца российские флаги. После долгожданных объятий с близкими ему вручили хадак по бурятским обычаям и каравай – по русским.