В Бурятии застрелили медведя, который забрёл на кладбище

Он не успел нанести вред



Медведь забрёл на новое кладбище в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. Из-за этого зверя застрелили.



О том, что жители Таксимо увидели медведя на кладбище, стало известно 10 июля. Информация появилась в районной группе «Муя-инфо». Тогда же о медведе известили полицейских и Бурприроднадзор. Местных жителей призвать быть осторожными.



Накануне, 18 июля, стало известно, что медведя застрелили. Разрешение на это официально дали в Бурприроднадзоре.



- В Таксимо был отстрелен один медведь. Медведь двухгодовалый, самец. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет, - прокомментировал госинспектор Павел Тороев.



Отметим, решение об отстреле косолапых принимают, если возникает реальная угроза жизни и здоровью людей, а также домашних и сельхозживотных.



Надзорное ведомство тесно взаимодействует с органами местного самоуправления и едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) районов и после сообщений о появлении медведей принимает решение.



- Госинспектор Бурприроднадзора, курирующий район, вместе с местной администрацией оценивает возникшую ситуацию. При необходимости принимается решение о вынужденном изъятии медведя и организуются оперативные мероприятия, –поясняли ранее в Бурприроднадзоре.



Чтобы не приманивать бурых хищников, специалисты советуют не оставлять продукты и еду в открытом доступе и своевременно убирать мусор. На тех же кладбищах косолапых привлекают «ароматы» из контейнеров и еда, которую оставляют на захоронениях.



