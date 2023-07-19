Он не успел нанести вред
Медведь забрёл на новое кладбище в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. Из-за этого зверя застрелили.
О том, что жители Таксимо увидели медведя на кладбище, стало известно 10 июля. Информация появилась в районной группе «Муя-инфо». Тогда же о медведе известили полицейских и Бурприроднадзор. Местных жителей призвать быть осторожными.
Накануне, 18 июля, стало известно, что медведя застрелили. Разрешение на это официально дали в Бурприроднадзоре.
- В Таксимо был отстрелен один медведь. Медведь двухгодовалый, самец. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет, - прокомментировал госинспектор Павел Тороев.
Отметим, решение об отстреле косолапых принимают, если возникает реальная угроза жизни и здоровью людей, а также домашних и сельхозживотных.
Надзорное ведомство тесно взаимодействует с органами местного самоуправления и едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) районов и после сообщений о появлении медведей принимает решение.
- Госинспектор Бурприроднадзора, курирующий район, вместе с местной администрацией оценивает возникшую ситуацию. При необходимости принимается решение о вынужденном изъятии медведя и организуются оперативные мероприятия, –поясняли ранее в Бурприроднадзоре.
Чтобы не приманивать бурых хищников, специалисты советуют не оставлять продукты и еду в открытом доступе и своевременно убирать мусор. На тех же кладбищах косолапых привлекают «ароматы» из контейнеров и еда, которую оставляют на захоронениях.
В Бурятии застрелили медведя, который забрёл на кладбище
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