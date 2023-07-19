19 июля

18 июля

Популярное

В Бурятии застрелили медведя, который забрёл на кладбище

В Бурятии застрелили медведя, который забрёл на кладбище
Общество, 
Он не успел нанести вред

Медведь забрёл на новое кладбище в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. Из-за этого зверя застрелили.

О том, что жители Таксимо увидели медведя на кладбище, стало известно 10 июля. Информация появилась в районной группе «Муя-инфо». Тогда же о медведе известили полицейских и Бурприроднадзор. Местных жителей призвать быть осторожными.

Накануне, 18 июля, стало известно, что медведя застрелили. Разрешение на это официально дали в Бурприроднадзоре.

- В Таксимо был отстрелен один медведь. Медведь двухгодовалый, самец. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет, - прокомментировал госинспектор Павел Тороев.

Отметим, решение об отстреле косолапых принимают, если возникает реальная угроза жизни и здоровью людей, а также домашних и сельхозживотных.

Надзорное ведомство тесно взаимодействует с органами местного самоуправления и едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) районов и после сообщений о появлении медведей принимает решение.

- Госинспектор Бурприроднадзора, курирующий район, вместе с местной администрацией оценивает возникшую ситуацию. При необходимости принимается решение о вынужденном изъятии медведя и организуются оперативные мероприятия, –поясняли ранее в Бурприроднадзоре.

Чтобы не приманивать бурых хищников, специалисты советуют не оставлять продукты и еду в открытом доступе и своевременно убирать мусор. На тех же кладбищах косолапых привлекают «ароматы» из контейнеров и еда, которую оставляют на захоронениях.

медведь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на пять сантиметров
Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на пять сантиметров
Общество, 19.07.2023
Вода в подпольях домов на Левом берегу по-прежнему стоит
В Бурятии медведи приходят на приусадебные участки
В Бурятии медведи приходят на приусадебные участки
Общество, 19.07.2023
Также семейство косолапых видели на горе
В Иркутске пройдёт встреча с потомками первого кинодокументалиста города
В Иркутске пройдёт встреча с потомками первого кинодокументалиста города
Общество, 19.07.2023
Киномагнат Антонио Донателло также был вице-консулом Италии в Иркутске
В Бурятии презентуют проект «Профориентационный минимум»
В Бурятии презентуют проект «Профориентационный минимум»
Общество, 19.07.2023
Презентацию проведут для директоров школ республики
В Бурятии понаблюдают за «Байкальским звездопадом»
В Бурятии понаблюдают за «Байкальским звездопадом»
Общество, 18.07.2023
В республике проведут астрономический фестиваль
В Улан-Удэ открылась выставка трудов палеонтолога
В Улан-Удэ открылась выставка трудов палеонтолога
Общество, 18.07.2023
Она посвящена юбилею Маргариты Ербаевой
В районе Бурятии откроют обновлённый дом культуры
В районе Бурятии откроют обновлённый дом культуры
Общество, 18.07.2023
Отремонтирован ДК в улусе Могсохон
На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
Общество, 18.07.2023
Здесь он написал одну из своих известных книг
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
Общество, 18.07.2023
Закон вступит в силу в следующем году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^