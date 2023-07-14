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В Улан-Удэ стоки ливневой канализации на Борсоева освободили от асфальта

В Улан-Удэ стоки ливневой канализации на Борсоева освободили от асфальта
Общество,  Фото:t.me/realuncleberik

Но они стали опасны для авто

«Байкал-Daily» писал 3 июля, что подрядчик, который с начала лета асфальтирует в два слоя нечётную сторону улицы Борсоева в Улан-Удэ, положил асфальт на стоки ливневой канализации.

В мэрии города тогда оперативно прокомментировали: «Ремонт по улице Борсоева ещё не окончен, все дороги проходят несколько этапов приёмки: рабочую приёмку, когда выявляются все недостатки и подрядчикам даётся срок на устранение, после этого идёт финальная приёмка. С таким дефектом никто бы не принял дорогу, однако благодаря бдительности наших горожан подрядной организации указано устранить замечание в самое ближайшее время».

Подрядчик справился. К середине лета стоки стали свободными для прохода воды во время дождей, сообщает читатель телеграм-канала «Приёмная дяди Баира». Но теперь конфуз в другом:

«К середине месяца отверстия для воды, стоки освободили! Настоящие мастера! Догадались! Но если вы едете в центр на своем или чужом авто в крайнем правом ряду, будьте весьма осторожны! Догадались, почему? Тогда вы тоже мастера!», - пишет читатель.

Сам телеграм-канал комментирует: «Наверное, к осени 2023 года решётки поставят повыше? Что думаете?»



«Байкал-Daily» сообщал, что в ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» попала дорога от перекрёстка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста. Протяжённость участка 3,22 км. Ремонтируют полосы по нечётной стороне.

Обновляет дорогу подрядная организация ООО «Нардеван Строй». После снятия старого асфальта дорогу должны были заасфальтировать в два слоя. На неё к 3 июля уже нанесли разметку. Также будут отремонтированы примыкания, заездные карманы и остановочные пункты. Эти работы, судя по фотографиям, пока идут.

Гарантийный срок объекта составляет пять лет, подчёркивали в мэрии Улан-Удэ.

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