07 июня

06 июня

Популярное

На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт

На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Перекрывать дорогу полностью не будут

В Улан-Удэ продолжается ремонт ключевого участка дороги по улице Борсоева. Сейчас дорожники фрезеруют асфальт на пересечении с улицей Смолина на Виадуке.

В ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» попала дорога от перекрёстка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста, общей протяженностью 3,22 км. Ремонтируют полосы по одному направлению, по нечётной стороне, сообщили в мэрии.


Обновляет дорогу подрядная организация ООО «НардеванСтрой». После снятия старого асфальта дорогу заасфальтируют в два слоя. Также будут отремонтированы примыкания, заездные карманы и остановочные пункты.

Дорога полностью не перекрывается, только участки для проведения работ поочерёдно.

Гарантийный срок объекта составляет пять лет.



Всего этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80 процентов дорог.

дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии чествовали вернувшегося домой участника СВО
В Бурятии чествовали вернувшегося домой участника СВО
Общество, 07.06.2023
Его встречали на малой родине с хадаком и караваем

На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт
На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт
Общество, 07.06.2023
Перекрывать дорогу полностью не будут
Столицу Бурятии украшают ко Дню города
Столицу Бурятии украшают ко Дню города
Общество, 07.06.2023
Через полторы недели Улан-Удэ отметит 357 день рождения

В Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Общество, 07.06.2023
В Солдатском появились футбольное поле, беговые дорожки и тренажёры
В Бурятии ветеран пожарной охраны отметила 90-летие
В Бурятии ветеран пожарной охраны отметила 90-летие
Общество, 07.06.2023
Нина Кирилловна Степанова награждена множеством медалей
Иркутянка не смогла выиграть миллион в телешоу «Кондитер»
Иркутянка не смогла выиграть миллион в телешоу «Кондитер»
Общество, 07.06.2023
Завершился седьмой сезон шоу с Ренатом Агзамовым
Возле Гусиного озера в Бурятии внезапно забил ключ
Возле Гусиного озера в Бурятии внезапно забил ключ
Общество, 07.06.2023
Его обнаружили прямо на берегу водоёма
В райцентре в Бурятии изловили шесть коров
В райцентре в Бурятии изловили шесть коров
Общество, 07.06.2023
Бурёнки разгуливали по селу без присмотра хозяев
Юморист спел об отключении воды в Улан-Удэ в стиле «Короля и Шута»
Юморист спел об отключении воды в Улан-Удэ в стиле «Короля и Шута»
Общество, 07.06.2023
«Тёмный мрачный коридор, подхожу к плите в упор…»
В Бурятию попал пони со смертельным ИНАНом
В Бурятию попал пони со смертельным ИНАНом
Общество, 07.06.2023
Маленькую лошадку теперь отправят на убой
В Улан-Удэ женщине-инвалиду не хотели давать квартиру
В Улан-Удэ женщине-инвалиду не хотели давать квартиру
Общество, 07.06.2023
Чиновников заставили предоставить ей благоустроенное жильё через суд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^