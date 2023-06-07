На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт







Гарантийный срок объекта составляет пять лет.









Всего этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80 процентов дорог.



Всего этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80 процентов дорог.

В Улан-Удэ продолжается ремонт ключевого участка дороги по улице Борсоева. Сейчас дорожники фрезеруют асфальт на пересечении с улицей Смолина на Виадуке.В ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» попала дорога от перекрёстка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста, общей протяженностью 3,22 км. Ремонтируют полосы по одному направлению, по нечётной стороне, сообщили в мэрии.Обновляет дорогу подрядная организация ООО «НардеванСтрой». После снятия старого асфальта дорогу заасфальтируют в два слоя. Также будут отремонтированы примыкания, заездные карманы и остановочные пункты.Дорога полностью не перекрывается, только участки для проведения работ поочерёдно.