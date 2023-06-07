На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт

В Улан-Удэ продолжается ремонт ключевого участка дороги по улице Борсоева. Сейчас дорожники фрезеруют асфальт на пересечении с улицей Смолина на Виадуке.
В ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» попала дорога от перекрёстка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста, общей протяженностью 3,22 км. Ремонтируют полосы по одному направлению, по нечётной стороне, сообщили в мэрии.
Обновляет дорогу подрядная организация ООО «НардеванСтрой». После снятия старого асфальта дорогу заасфальтируют в два слоя. Также будут отремонтированы примыкания, заездные карманы и остановочные пункты.
Дорога полностью не перекрывается, только участки для проведения работ поочерёдно.
Гарантийный срок объекта составляет пять лет.
Всего этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80 процентов дорог.