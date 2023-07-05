Туристов на Кругобайкальской железной дороге повезут паровозами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Перевозки начнутся в июле



На Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области начинаются перевозки туристов поездами на паровозной тяге. Ретро-поезда будут курсировать с июля по сентябрь от станции Слюдянка по субботам, обратный маршрут – по воскресеньям.



Поездку по «Золотой пряжке» Транссиба можно совершить в вагонах электропоезда, который ведёт настоящий паровоз серии «Л». Узнать подробности можно в пригородных кассах вокзала Иркутск-Пассажирский.



Также с 7 июля в направлении Кругобайкальской железной дороги начнёт курсировать туристический поезд «Байкальский экспресс». Поездка будет проходить в формате «отель на колёсах», когда ночь пассажиры проводят в поезде, а день могут посвятить знакомству с достопримечательностями.



По пятницам состав отправляется со станции Иркутск-Пассажирский, обратно со станции Байкал возвращается в воскресенье. Этим летом «Байкальский экспресс» совершит 5 рейсов по КБЖД. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.



