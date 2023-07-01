01 июля

30 июня

Популярное

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» 1 июля стал запасным для Читы

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» 1 июля стал запасным для Читы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

В Кадале туман

«Сегодня аэропорт «Байкал»  работает запасным аэродромом для аэропорта Чита», - сообщил 1 июля в соцсетях Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта Улан-Удэ.

В Улан-Удэ приземлился самолёт авиакомпании S7, выполнявший полёт по маршруту Новосибирск-Чита. В читинском аэропорту Кадала с раннего утра был сильный туман. В ближайшее время самолёт вылетит в столицу Забайкальского края, сообщили в справочной аэропорта «Байкал»: «Идёт посадка». Рейс S7 5223 должен прилететь в Читу в 11:02 по местному времени.

В Чите также задержали рейс из Иркутска до 10:55 по местному времени.

Дмитрий Гармаев отметил, что параллельно в аэропорту «Байкал» «обслуживаются наши грузовые и пассажирские рейсы». 1 июля в Улан-Удэ приземлились четыре рейса S7 из Москвы и два из Новосибирска.
Аэропорт "Байкал" авиация Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Проезд по улице Трубачеева в Улан-Удэ обещают открыть к 1 сентября
Проезд по улице Трубачеева в Улан-Удэ обещают открыть к 1 сентября
Общество, 01.07.2023
Отложить сроки пришлось из-за большого количества неучтённых сетей
В Бурятии вручат литературную премию
В Бурятии вручат литературную премию
Общество, 01.07.2023
Заявки будут приниматься до конца июля
От Байкала пробегут марафон на пик Черского
От Байкала пробегут марафон на пик Черского
Общество, 01.07.2023
В Иркутской области состоятся соревнования по скайраннингу
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 01.07.2023
Ожидается ветер до 18 м/с
День бамовца отметят на севере Бурятии
День бамовца отметят на севере Бурятии
Общество, 30.06.2023
Праздник состоится 8 июля
Из Бурятии в Иркутск отправили мусор на переработку
Из Бурятии в Иркутск отправили мусор на переработку
Общество, 30.06.2023
Это картон, пластиковые бутылки, целлофан и алюминиевые банки
Выставка в Кяхте расскажет «О той Земле, где ты родился»
Выставка в Кяхте расскажет «О той Земле, где ты родился»
Общество, 30.06.2023
Посетителям покажут пейзажи и натюрморты
Фильм режиссёра из Бурятии покажут на фестивале Patriki Film Festival
Фильм режиссёра из Бурятии покажут на фестивале Patriki Film Festival
Общество, 30.06.2023
В фестивале участвуют картины участников из разных стран
Казаки Бурятии соберутся на фестиваль
Казаки Бурятии соберутся на фестиваль
Общество, 30.06.2023
Его проведут в Улан-Удэ завтра, 1 июля
Жители пригорода Улан-Удэ устроили стихийную свалку
Жители пригорода Улан-Удэ устроили стихийную свалку
Общество, 30.06.2023
«Пока одни этого не поймут, другие будут жить в грязи», - возмущён неравнодушный местный житель
Чита может стать «Культурной столицей года»
Чита может стать «Культурной столицей года»
Общество, 30.06.2023
Её соперниками стали Грозный, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск и Чебоксары
Забайкалье и Бурятия отработали ликвидацию опасного заболевания
Забайкалье и Бурятия отработали ликвидацию опасного заболевания
Общество, 30.06.2023
В республике высок риск заноса гриппа птиц
В Бурятии провели межрайонный молодёжный форум
В Бурятии провели межрайонный молодёжный форум
Общество, 30.06.2023
В нём приняли участие три района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^