Улан-удэнский аэропорт «Байкал» 1 июля стал запасным для Читы

В Кадале туман

«Сегодня аэропорт «Байкал» работает запасным аэродромом для аэропорта Чита», - сообщил 1 июля в соцсетях Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта Улан-Удэ.

В Улан-Удэ приземлился самолёт авиакомпании S7, выполнявший полёт по маршруту Новосибирск-Чита. В читинском аэропорту Кадала с раннего утра был сильный туман. В ближайшее время самолёт вылетит в столицу Забайкальского края, сообщили в справочной аэропорта «Байкал»: «Идёт посадка». Рейс S7 5223 должен прилететь в Читу в 11:02 по местному времени.

В Чите также задержали рейс из Иркутска до 10:55 по местному времени.

Дмитрий Гармаев отметил, что параллельно в аэропорту «Байкал» «обслуживаются наши грузовые и пассажирские рейсы». 1 июля в Улан-Удэ приземлились четыре рейса S7 из Москвы и два из Новосибирска.