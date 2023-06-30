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В Бурятии сироты-участники СВО будут получать жильё вне очереди

В Бурятии сироты-участники СВО будут получать жильё вне очереди
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике изменились правила предоставления жилья сиротам
     
29 июня на заключительной сессии Народного Хурала шестого созыва депутаты рассмотрели изменения в республиканский закон о поддержке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их разработали по поручению главы Бурятии. Согласно этим нововведениям, тем, кто принимает участие в специальной военной операции, соцвыплаты на покупку жилья будут предоставлять вне очереди.

Если же сирота-участник СВО, несмотря на решение суда, так и не дождался дома или квартиры взамен жилья, предоставленного ранее и признанного непригодным, то он получит новое в первоочередном порядке.

- Работая над перечнем мер поддержки военнослужащих и их семей, мы приняли решение расширить условия, дающие право на социальную выплату на приобретение жилого помещения, – пояснил председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец.

Деньги на покупку жилья сиротам выделяют из республиканского бюджета. Эти выплаты удостоверяются сертификатом. 
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