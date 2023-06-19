Обычный блокнот спас военного из Бурятии от вражеской пули на СВО

Если бы не записная книжка, офицер спецназа мог лишиться ноги
На официальной странице организации во «ВКонтакте» рассказали об одном из экспонатов выставки. Это обычный, на первый взгляд, командирский блокнот для записей, который по просьбе офицера спецназа из Бурятии с позывным «Колокол» купила его жена.
Правда, сначала тот остался недоволен – немного поругал супругу, что блокнот «толстый» и его будет неудобно носить с собой.
- Но так как времени уже не было, «Колокол» взял его и всегда носил в боковом кармане тактических штанов, – отметили в фонде.
В начале февраля после прилёта вражеской артиллерии военный получил 44 осколочных ранения. Пока мужчина лежал раненый на земле, снайпер ВСУ дважды выстрелил в него.
- Одна из пуль летела в ногу и по траектории должна была войти в кость, что могло привести к потере конечности. Но «толстый» блокнот, случайно купленный женой, поменял траекторию пули. Она прошла, чуть коснувшись кости, и вышла через мягкие ткани, – подчеркнули в организации. – Вот так «Колокол» ворчал на любимую супругу, а она, сама того не понимая, спасла его от потери ноги в бою.