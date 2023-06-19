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Обычный блокнот спас военного из Бурятии от вражеской пули на СВО

Обычный блокнот спас военного из Бурятии от вражеской пули на СВО
Общество,  Фото:zashchitnikirb
Если бы не записная книжка, офицер спецназа мог лишиться ноги

На минувшей неделе в Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая специальной военной операции (СВО) и её участникам (возрастное ограничение – 12+). Экспозиция развернулась в филиале государственного фонда «Защитники Отечества», который появился в республике в конце мая.

На официальной странице организации во «ВКонтакте» рассказали об одном из экспонатов выставки. Это обычный, на первый взгляд, командирский блокнот для записей, который по просьбе офицера спецназа из Бурятии с позывным «Колокол» купила его жена.

Правда, сначала тот остался недоволен – немного поругал супругу, что блокнот «толстый» и его будет неудобно носить с собой.

- Но так как времени уже не было, «Колокол» взял его и всегда носил в боковом кармане тактических штанов, – отметили в фонде.

В начале февраля после прилёта вражеской артиллерии военный получил 44 осколочных ранения. Пока мужчина лежал раненый на земле, снайпер ВСУ дважды выстрелил в него.

- Одна из пуль летела в ногу и по траектории должна была войти в кость, что могло привести к потере конечности. Но «толстый» блокнот, случайно купленный женой, поменял траекторию пули. Она прошла, чуть коснувшись кости, и вышла через мягкие ткани, – подчеркнули в организации. – Вот так «Колокол» ворчал на любимую супругу, а она, сама того не понимая, спасла его от потери ноги в бою.


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