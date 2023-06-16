Выставка проходит в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая спецоперации и её участникам.
- Собрали с помощью участников СВО несколько экспонатов, связанных так или иначе с тем, что сейчас происходит на Украине, - рассказал организатор выставки Денис Леонов.
Среди экспонатов есть вещи, ранее принадлежавшие украинским военнослужащим. Это, к примеру, украинские школьные атласы или фотографии бойцов ВСУ на фоне американского флага, сообщили организаторы.
Отдельно представлены вещи военнослужащих из Бурятии, в которых они выполняли боевые задачи.
Денис Леонов пояснил, что в экспозиции представлены вещи, которые участники СВО передали фонду на временное хранение с разрешением к публичному показу. Также производится сбор экспонатов для будущего музея СВО в Национальном музее Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Улан-Удэ открылся в конце мая. Находится он на улице Трубачеева, 61а.
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В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая СВО
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