Фестиваль боргойской баранины в Бурятии соберёт 4 тысячи человек

В числе гостей – именитые шеф-повара из Монголии
Осталось меньше недели до уникального туристического события – гастрофестиваля боргойской баранины. Мероприятие пройдёт в эту субботу, 24 июня, в местности Атаган Булаг Джидинского района Бурятии, что в 200 километрах от Улан-Удэ.
- В фестивале будут участвовать известные рестораторы из Монголии. Они проведут мастер-классы по приготовлению традиционных блюд из баранины. Мастер-классы проведут и лучшие рестораны Бурятии. В рамках фестиваля пройдут дегустации блюд разных народов, гастрономические конкурсы по разделке баранов и многое другое, - рассказал на брифинге глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.
По его словам, фестиваль вызвал большой интерес у московских рестораторов.
Гостей фестиваля ждет обширная развлекательная программа. Выступят артисты Зоригто и Нонны Тогочиевы, певица Намгар, а также ведущие творческие коллективы района.
На фестивале пройдёт выставка ремесленников, состоится показ моды от дизайнера Игоря Сарапулова, конкурс стригалей. Будут работать фотозоны, продавать сувениры. Гостям праздника предложат даже путешествие на воздушном шаре.
Глава Джидинского района отметил, что главная цель фестиваля – не только развитие гастрономического туризма и возрождение бренда боргойской баранины, но и развитие овцеводства в Бурятии в целом.
- Овца всегда кормила, одевала и лечила наш кочевой народ. Из баранины ничего не выбрасывается, кроме копыт. Всё употребляется в пищу и используется потом в быту, - отметил Шагжитаров.
Также он объяснил, почему именно боргойская баранина славится вкусным ароматом мяса. «Овцы пасутся на солончаковых землях, где растёт насыщенная трава. Это придает особенный вкус мясу», - отметил.
В своё время боргойская баранина подавалась на стол к императору Николаю II.
В местности Атаган Булаг, где будет проходить праздник, в прошлом году было произведено благоустройство территории. Гости смогут оценить новую туристическую площадку.
Всего на фестиваль ожидается до четырёх тысяч гостей – жители Бурятии, соседних регионов и Монголии.
Все желающие посетить фестиваль могут поехать туда на личном и общественном транспорте. Автобусы будут организованы туроператорами Улан-Удэ.
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Фестиваль боргойской баранины в Бурятии соберёт 4 тысячи человек
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