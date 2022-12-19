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В Бурятии обустроили минеральный источник Атаган Булаг

В Бурятии обустроили минеральный источник Атаган Булаг
Общество, 
Новая туристская достопримечательность появилась в Джидинском районе

В Бурятии появилась ещё одна туристская достопримечательность – в местности Атаган Булаг (Каменный Ключ) в Джидинском районе. Здесь находится знаменитый минеральный источник.

Недавно администрация Джидинского района завершила работы по благоустройству местности и открыла её для туристов и местных жителей.

- На благоустройство нового туристского объекта потратили 1,7 млн рублей. Из них 1,1 млн рублей составила субсидия из республиканского бюджета. Местность Атаган Булаг станет символом и стартовой точкой всех туристических маршрутов Джидинского района, - сообщили в министерстве туризма республики.

Были установлены беседки, столы, скамейки, навес над источником, туалет, информационный стенд, на котором указаны достопримечательности района и основные туристические маршруты. Беседка, как и все постройки комплекса, выполнена джидинскими мастерами методом «канадской рубки» (без гвоздей).

- Нужно отметить, что изначально проект туристского объекта был гораздо проще. Но по инициативе председателя районного совета депутатов Бориса Дымчикова, проект был изменён и доработан до уровня арт-объекта, - сообщает газета «Джидинка».

Кроме того, благодаря участию в проекте средств джидинских ТОСов появились новые арт-объекты: инсталляция «Джидинские барашки», надпись «Булаг», выполненная из дерева, и светящаяся в темноте стела «Атаган Булаг».

туризм источник

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