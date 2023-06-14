В Туве из-за паводка выпускников доставляют на экзамены на вертолёте

Некоторые добираются водными путями



В Бай-Тайгинском районе Тувы, где паводок размыл подъездные пути к селу Кара-Холь, выпускников 9 и 11 классов до пункта проведения экзаменов (ППЭ) в селе Тээли доставляют вертолётом. Ещё один выпускник из Кызыл-Дагской школы не сможет добраться до ППЭ к 14 июня, когда 9-классники сдают очередной экзамен. В целом, если не считать указанных инцидентов, государственная итоговая аттестация школьников проходит в штатном режиме, рассказали в министерстве образования Тувы.



В ряде районов республики есть отдалённые труднодоступные населённые пункты, откуда выпускникам необходимо добираться до мест проведения экзаменов по водным путям. В ведомстве организовали заблаговременную транспортировку детей, которые ранее уже разместились у родственников или в специальных гостиницах, предоставленных властями районных центров.



Транспортировка детей к пунктам проведения экзаменов через водоёмы проводится под контролем соответствующих оперативных служб региона. Так, при поддержке ГИМС и службы ГО и ЧС производится переправа детей из села Эйлиг-Хем через реку Енисей и доставки их к месту проведения экзамена. Из-за подъёма уровня воды паром, который соединяет жителей села с районным центром, перестал работать, к тому же вода размыла дорогу, ведущую к селу.



Паводковая ситуация внесла коррективы и в организацию летнего отдыха детей, сообщает официальный портал Республики Тыва. Так, из-за осложнения паводковой ситуации в Барун-Хемчикском и Бай-Тайгинском районах временно перекрыт транспортный проезд к территориям лагерей «Шивилиг», «Манчурек», «Таежный» и «Шолбан-Ак», которые должны были открыться 15 июня.



Данные места детского отдыха смогут принять ребят после спада уровня воды на реках и разрешения надзорных органов. По четырём уже открывшимся загородным лагерям региона обстановка спокойная, угрозы подтопления нет.



