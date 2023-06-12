Сельчане, оставшиеся без дома после пожара, пообщались с зампрокурора Бурятии

По поручению исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Феличева зампрокурора РБ Светлана Козлова провела личный приём жителей муйского посёлка Таксимо. На днях люди остались без крыши над головой – дома, в которых они жили, сгорели.
Светлана Козлова разъяснила сельчанам положения законодательства и дала по их обращениям поручения об организации проверок и защите нарушенных прав. Уполномоченные органы окажут погорельцам содействие в скорейшем восстановлении документов, утраченных при пожаре.
Надзорное ведомство взяло под контроль и ход расследования уголовного дела по статье 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества, совершенное путём неосторожного обращения с огнём»), которое возбудили ранее в республиканском управлении МЧС.
В минувшую субботу, 10 июня, в Таксимо произошло крупное возгорание. Пламя охватило сразу несколько домов на улице Минская. На место отправились сотрудники пожарной части № 52 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии.
К тому моменту огонь объял надворные постройки и крыши трёх жилых и грозил перекинуться на соседние. Пожарные эвакуировали людей и приступили к тушению.
Ущерб от него оценили пару дней спустя. Пострадало четыре дома: один шестиквартирный и три четырёхквартирных, включая два расселённых.
Всего сгорело 18 квартир. Без крыши над головой остались 17 человек, в том числе четверо детей. Все они временно разместились у родственников.
К тому моменту огонь объял надворные постройки и крыши трёх жилых и грозил перекинуться на соседние. Пожарные эвакуировали людей и приступили к тушению.
Ущерб от него оценили пару дней спустя. Пострадало четыре дома: один шестиквартирный и три четырёхквартирных, включая два расселённых.
Всего сгорело 18 квартир. Без крыши над головой остались 17 человек, в том числе четверо детей. Все они временно разместились у родственников.