Сельчане, оставшиеся без дома после пожара, пообщались с зампрокурора Бурятии



По поручению исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Феличева зампрокурора РБ Светлана Козлова провела личный приём жителей муйского посёлка Таксимо. На днях люди остались без крыши над головой – дома, в которых они жили, По поручению исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Феличева зампрокурора РБ Светлана Козлова провела личный приём жителей муйского посёлка Таксимо. На днях люди остались без крыши над головой – дома, в которых они жили, сгорели



Светлана Козлова разъяснила сельчанам положения законодательства и дала по их обращениям поручения об организации проверок и защите нарушенных прав. Уполномоченные органы окажут погорельцам содействие в скорейшем восстановлении документов, утраченных при пожаре.



Надзорное ведомство взяло под контроль и ход расследования уголовного дела по статье 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества, совершенное путём неосторожного обращения с огнём»), которое возбудили ранее в республиканском управлении МЧС.





