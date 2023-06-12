12 июня

11 июня

Популярное

Сельчане, оставшиеся без дома после пожара, пообщались с зампрокурора Бурятии

Сельчане, оставшиеся без дома после пожара, пообщались с зампрокурора Бурятии
Общество,  Фото:Прокуратура Бурятии
Погорельцам из Таксимо помогут с восстановлением документов

По поручению исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Феличева зампрокурора РБ Светлана Козлова провела личный приём жителей муйского посёлка Таксимо. На днях люди остались без крыши над головой – дома, в которых они жили, сгорели.

Светлана Козлова разъяснила сельчанам положения законодательства и дала по их обращениям поручения об организации проверок и защите нарушенных прав. Уполномоченные органы окажут погорельцам содействие в скорейшем восстановлении документов, утраченных при пожаре.

Надзорное ведомство взяло под контроль и ход расследования уголовного дела по статье 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества, совершенное путём неосторожного обращения с огнём»), которое возбудили ранее в республиканском управлении МЧС.

В минувшую субботу, 10 июня, в Таксимо произошло крупное возгорание. Пламя охватило сразу несколько домов на улице Минская. На место отправились сотрудники пожарной части № 52 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии.

К тому моменту огонь объял надворные постройки и крыши трёх жилых и грозил перекинуться на соседние. Пожарные эвакуировали людей и приступили к тушению.

Ущерб от него оценили пару дней спустя. Пострадало четыре дома: один шестиквартирный и три четырёхквартирных, включая два расселённых.

Всего сгорело 18 квартир. Без крыши над головой остались 17 человек, в том числе четверо детей. Все они временно разместились у родственников. 
пожар прокуратура МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сельчане, оставшиеся без дома после пожара, пообщались с зампрокурора Бурятии
Сельчане, оставшиеся без дома после пожара, пообщались с зампрокурора Бурятии
Общество, 12.06.2023
Погорельцам из Таксимо помогут с восстановлением документов
Жительница Бурятии получила диплом за участие в шоу «Звезда»
Жительница Бурятии получила диплом за участие в шоу «Звезда»
Общество, 12.06.2023
Анжелика Киселёва назвала его наградой «от настоящих людей»
«Возник риск умереть»: Путешественник из Бурятии рассказал, как штурмовал вершину Эвереста
«Возник риск умереть»: Путешественник из Бурятии рассказал, как штурмовал вершину Эвереста
Общество, 12.06.2023
В день его восхождения на Джомолунгму три человека погибли и пропали без вести
В Бурятии ищут хозяина телёнка со сломанной ногой
В Бурятии ищут хозяина телёнка со сломанной ногой
Общество, 12.06.2023
Пострадавшее животное обнаружили под скалами 
Супруги из Бурятии отметили золотую свадьбу
Супруги из Бурятии отметили золотую свадьбу
Общество, 12.06.2023
Они прожили вместе уже полвека
Большинство жителей Улан-Удэ выступили против сбора биометрии
Большинство жителей Улан-Удэ выступили против сбора биометрии
Общество, 12.06.2023
От мужчин такие данные требуют вдвое чаще, чем от женщин
Оперная певица из Бурятии стала заслуженной артисткой России
Оперная певица из Бурятии стала заслуженной артисткой России
Общество, 12.06.2023
Высокое звание Билигме Ринчиновой присвоил Владимир Путин
Бурятские шаманы объяснили, как впадают в транс
Бурятские шаманы объяснили, как впадают в транс
Общество, 12.06.2023
Они рассказали, что в этот момент происходит и с находящимися рядом людьми
В Бурятии компания забросила благоустройство детских площадок
В Бурятии компания забросила благоустройство детских площадок
Общество, 12.06.2023
Из-за этого ООО попало в «чёрный» список УФАС
Жителей района Бурятии призвали не мусорить в сакральных местах
Жителей района Бурятии призвали не мусорить в сакральных местах
Общество, 12.06.2023
Там оставляют горы отходов и пустые бутылки 
В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
В магазинах и на рынках в Улан-Удэ нашли массовые нарушения
Общество, 12.06.2023
Теперь владельцам торговых точек грозят штрафы
Бурятию накроют дожди и грозы
Бурятию накроют дожди и грозы
Общество, 12.06.2023
При этом в республике сохранится сильная жара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^