В Бурятии назвали число пострадавших от крупного бытового пожара в Таксимо



В минувшую субботу, 10 июня, в муйском посёлке Таксимо В минувшую субботу, 10 июня, в муйском посёлке Таксимо произошёл крупный пожар. Пламя охватило сразу несколько домов на улице Минская. На место отправились сотрудники пожарной части № 52 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии.



К тому моменту пламя уже охватило надворные постройки и крыши трёх жилых и грозило перекинуться на соседние. Пожарные эвакуировали людей и приступили к тушению возгорания.



Ущерб от него оценили пару дней спустя. Огонь повредил четыре дома: один шестиквартирный и три четырёхквартирных, включая два расселённых.



Всего сгорело 18 квартир. Без крыши над головой остались 17 человек, в том числе четверо детей. Погорельцы временно разместились у родственников.







