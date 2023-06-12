В Бурятии назвали число пострадавших от крупного бытового пожара в Таксимо

В минувшую субботу, 10 июня, в муйском посёлке Таксимо произошёл крупный пожар. Пламя охватило сразу несколько домов на улице Минская. На место отправились сотрудники пожарной части № 52 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии.
К тому моменту пламя уже охватило надворные постройки и крыши трёх жилых и грозило перекинуться на соседние. Пожарные эвакуировали людей и приступили к тушению возгорания.
Ущерб от него оценили пару дней спустя. Огонь повредил четыре дома: один шестиквартирный и три четырёхквартирных, включая два расселённых.
Всего сгорело 18 квартир. Без крыши над головой остались 17 человек, в том числе четверо детей. Погорельцы временно разместились у родственников.
На улице Минская побывал глава Бурятии Алексей Цыденов, который прилетел в район утром 12 июня. Сейчас рассматривается вопрос о выделении людям маневренного жилого фонда. Причина пожара уже известна – неосторожное обращение с огнём, говорится в районной группе «Муя-инфо.24/7».