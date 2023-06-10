Сгорели дома и надворные постройки
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелись жилые деревянные дома.
На момент прибытия пожарных горели крыши трёх жилых домов и надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилые дома расположенные рядом. Пожарные организовали оповещение и эвакуацию жильцов и приступили к тушению пожара.
На месте пожара работали 22 человека, 7 единиц техники, дополнительно привлечён пожарный поезд.
- Решается вопрос о расселении жильцов и оказании помощи пострадавшему населению. По предварительным данным сгорело 4 жилых дома и надворные постройки на общей площади 1621 кв. м., травмированных нет. Причина пожара неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На месте работает следственно оперативная группа.
Прокуратура Бурятии начала проверку. По результатам проверки при наличии оснований органами прокуратуры будут приняты меры реагирования.
В Бурятии дома сгорели из-за неосторожного обращения с огнём
Происшествия, Фото:
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