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В Улан-Удэ заслуженная артистка Монголии рассказала о монгольской «Душе»

В Улан-Удэ заслуженная артистка Монголии рассказала о монгольской «Душе»
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой театра
В прошлом прима Монгольского театра оперы и балета, а ныне педагог и балетмейстер Хоролдаваа Гэрэлчимэг рассказала, чем улан-удэнского удивит неоклассический балет из соседней страны

27 и 28 июня на сцене Бурятского государственного академического театра будет показан неоклассический балет «Душа» в исполнении звёзд монгольского балета. Спектакль создан продюсерским центром «Номадик балет», художественным руководителем которого является заслуженная артистка Монголии Хоролдаваа Гэрэлчимэг.

В прошлом прима Монгольского театра оперы и балета, а ныне педагог и балетмейстер Хоролдаваа Гэрэлчимэг рассказала «Байкал-Daily», чем удивит неоклассический балет из соседней страны:

О классике и неоклассике в Монголии

- В нашем Монгольском академическом театре оперы и балета идут классические постановки: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица» и другие. Наравне с этим молодёжь интересуется современной хореографией — «контемпорари» и неоклассикой.

У нас сейчас очень много молодых, современных балетмейстеров, которые обучаются как в Монголии, так и в России. За последние четыре года у нас выпустились два балетмейстера, они бывшие артисты балета. Одна окончила ГИТИС, вторая продолжила обучение в Академии Русского балета имени Вагановой.

И наши артисты балета предложили создать мини-труппу, чтобы реализовать свой потенциал. Танцевать всё время классику - это очень сложно, одна манера, одна амплитуда. А в «контемпорари» или неоклассическом балете артисты чувствуют себя более раскрепощённо. В этих стилях музыка «расширенная», которая даёт возможность балерине чувствовать себя по-другому и проявить себя по-другому.


О продюсерском центре «Номадик балет»

- Наш продюсерский центр «Номадик балет» был организован в 2017 году. В состав труппы входят все ведущие солисты Государственного академического театра оперы и балета Монголии и два балетмейстера.

Цель продюсерского центра – попробовать себя в современной хореографии, посмотреть, как это будет. Это был очень большой риск. Наши зрители больше привыкли к классике, а зрителей нужно всегда готовить. В результате всё получилось довольно успешно. В нашем репертуаре есть «Кармен сюита», шоу-балет «Сентимент», у которого был очень большой успех, и спектакль «Душа».

О монгольской «Душе»

- Либретто к балету «Душа» написала балетмейстер-постановщик. Мы выбрали очень сложную, но в то же время очень жизненную тему. Это мистическая история о любви и дружбе, о важности и ценности семейных отношений. В центре сюжета – семейная пара, которая мечтает о ребёнке, и судьба двух подруг. Мы хотели эту тему затронуть, чтобы молодёжь после просмотра балета смогла сделать какие-то выводы для себя.
Премьера балета «Душа» состоялась в 2019 году, но из-за пандемии мы его долго не показывали, поэтому он стал популярен сейчас.

О любви к балету в Монголии

- За последние 10 лет в Монголии очень вырос интерес к балету. Я считаю, это связано с тем, что в Монголии (в Улан-Баторе) очень много частных балетных студий. Очень много детей там обучается. И через детей их родители стали интересоваться балетом. Раньше тоже было много зрителей. Но сейчас, когда поступают билеты в продажу на балет «Лебединое озеро» на два дня, за полчаса все билеты выкупаются. За последние 10 лет у нас произошёл профессиональный рост среди выпускников консерватории. Растёт мастерство артистов балета, за этим и следует популярность балета среди зрителей.

Спектакль «Душа» будет впервые показан за рубежом. Раньше этот спектакль показывали только в Монголии. В этом году мне пришла идея, почему бы не попробовать вывезти спектакль в другие страны, мы хотим развиваться. Поэтому выбрали именно Улан-Удэ.

О Бурятском театре оперы и балета

- Про Бурятский театр оперы и балета я могу говорить много, для меня это целая история. Я в 1981 году выпустилась из Академии Русского балета имени Вагановой. Ещё тогда к нам приезжала на гастроли труппа Бурятского театра оперы и балета. Я очень хорошо этот момент помню, приезжали Екатерина Самбуева — она танцевала «Жизель», Татьяна Муруева — она сейчас у вас педагог- репетитор. Я до сих пор вспоминаю их выступления. Сейчас только узнала, что Татьяны Дудеевой уже нет. Очень жаль, она прекрасно танцевала в балете «Дон Кихот». Бурятский театр оперы и балета для меня – это второй родной театр. Я очень часто бываю здесь. Я приезжала на фестиваль, посвящённый Ларисе Сахьяновой и Петру Абашееву, на первый Российско-японский евразийский конкурс артистов балета, а недавно была на фестивале, проводимом Бурятским хореографическим колледжем. Театр очень уютный, мне по душе. Когда я сюда прихожу, я чувствую себя, как дома. Самое главное - в этом театре люди очень приветливые, и со многими мы стали друзьями. С главным балетмейстером Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаевым мы знакомы с середины 90-х годов. Он мой друг, коллега, всегда во всем меня поддерживает.

И я хочу сказать слова благодарности директору Бурятского театра оперы и балета Дмитрию Дылыкову за теплый и дружественный приём. Самое главное, что «искусство принадлежит народу», как написано здесь в зрительном зале. Я надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным для наших артистов. Я бы хотела, чтобы в дальнейшем наши театры возобновили старые утерянные отношения. Я уже забыла, когда последний раз Бурятский театр оперы и балета к нам приезжал. Я хочу, чтобы мы всё это возобновили.


Выступление монгольских артистов в Бурятии состоится при поддержке министерства культуры Бурятии. Показы неоклассического балета «Душа» в Бурятском театре оперы и балета пройдут 27 и 28 июня.


Возрастное ограничение 6+

Справка:

Хоролдаваа Гэрэлчимэг - заслуженная артистка Монголии , художественный руководитель продюсерского центра «Номадик балет» (Улан-Батор).

1973-1981 гг обучалась в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

1981-1996 гг - ведущая солистка Монгольского академического театра оперы и балета.

1996 - 2022 гг - педагог -репетитор, главный балетмейстер Монгольского академического театра оперы и балета.

С 2022 года по настоящее время - художественный руководитель продюсерского центра «Номадик балет», приглашённый репетитор-педагог и балетмейстер Монгольского академического театра оперы и балета.

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