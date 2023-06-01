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В Улан-Удэ восстановили осыпавшуюся фреску Зорикто Доржиева

В Улан-Удэ восстановили осыпавшуюся фреску Зорикто Доржиева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, страница Зорикто Доржиева
Творение всемирно известного мастера разрушалось целых три года

Летом 2019-го в самом центре бурятской столицы появилось уникальное арт-пространство. Переулок между домом на улице Ленина, 63 и зданием Народного Хурала украсил огромный портрет знаменитого бурятского поэта Намжила Нимбуева.

Невзрачное когда-то место преобразилось буквально на глазах. Каменный забор между Хуралом и многоэтажкой украсили строчки из стихотворения Нимбуева «Взглянула из толпы, газелеока» и авторские иллюстрации граффитчика Артёма Маганова. А вскоре на ограждении около «Главпочтамта» появился рисунок всемирно известного бурятского художника Зорикто Доржиева по мотивам произведения «Утренний намаз». Намжил написал его сразу на двух языках – на русском и бурятском.

- Это старый эскиз одной из моих картин… Не помню, как называется – то ли «Осень», то ли «Весна». Немного модернизировал, немного подработал, адаптировал её. Та работа на самом деле вертикальная, а стена здесь горизонтальная. Это интересно. Большой опыт, – рассказывал Доржиев телекомпании АТВ.

Он признался, что стену расписывает не впервые и уже «подрабатывал такими вещами». Однако летом 2022-го фреска начала разрушаться – она заметно пострадала от влаги. Под обсыпавшейся краской проступала голая стена.


Восстановили творение Доржиева лишь три  года спустя. Художник накануне сообщил об этом в соцсетях и поделился фото обновлённой стены с рисунком. «Реставрационные работы закончены», – отметил он.
Зорикто Доржиев художники Намжил Нимбуев

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