Мероприятие посвятят 75-летию со дня рождения Надежды Цибудеевой
7 июня в Улан-Удэ состоится литературно-музыкальный вечер, посвящённый 75-летию со дня рождения Надежды Цибудеевой, заслуженного деятеля искусств Республики Бурятия, члена союза композиторов Российской Федерации, музыковеда, доцента кафедры хорового дирижирования, звукорежиссуры и вокального искусства ВСГИК. Мероприятие проведут в национальной библиотеке РБ.
В рамках вечера состоится презентация фильма, посвящённого памяти Надежды Цибудеевой. В мероприятии примут участие коллеги, друзья, учёные, преподаватели, музыканты, ценители творчества Надежды Циденовны. Будет исполнена живая музыка, представлена книжная выставка и показаны архивные материалы из жизни и творчества выдающегося музыковеда, сообщает пресс-служба библиотеки.
Возрастное ограничение: 16+.
В Улан-Удэ состоится вечер, посвящённый выдающемуся музыковеду
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Мероприятие посвятят 75-летию со дня рождения Надежды Цибудеевой
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