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В Улан-Удэ стартовал ремонт ещё одной дороги

В Улан-Удэ стартовал ремонт ещё одной дороги
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы будут вестись всё лето

В Октябрьском районе Улан-Удэ начали ремонт дороги по улице Краснофлотская. В ремонт попал участок от улицы Шумяцкого до улицы Тобольская протяжённостью 620 метров, сообщили в мэрии.

Сейчас дорожники строят тротуары, устанавливают бордюрные камни. Позже планируется асфальтирование проезжей части в два слоя, устройство примыканий, колодцев, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Дорогу ремонтирует подрядная организация «СКМ Строй». Срок завершения ремонта – 31 августа.



Также в Октябрьском районе ремонтируют ещё семь участков дорог по улицам Орловская, Пирогова, Ключевская, Залесная, Денисова, в микрорайоне Забайкальский ремонтируют дорогу по улице Совхозной и подъездную дорогу к детскому саду «Ёлочка».

Всего в Улан-Удэ в ремонт попало 23 участка дорог общей протяженностью 25 км. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее стартовал ремонт дороги по улице Революции 1905 года. Также ведётся ремонт на улице Борсоева и на проспекте 50-летия Октября. На Левом берегу после завершения работ на Селенгинском мосту дорожники переместились на мост «Бегущая лань», из-за чего возникают сильные пробки.

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