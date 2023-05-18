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В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Борсоева

В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Борсоева
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Основные работы обещали не проводить в час пик

В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Борсоева. Дорожники сейчас снимают старый асфальт.

В ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» попал участок от перекрёстка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста. Его общая протяжённость – 3,22 км, сообщили в мэрии.

 
Ремонтируют полосы по одному направлению – по нечётной стороне. Сейчас дорожники фрезеруют старый асфальт, а после уложат на проезжую часть новый асфальт в два слоя. Также будут отремонтированы примыкания, заездные карманы и остановочные пункты.

- Все основные работы будут проводиться в вечернее время, после часа пик. Перекрываться дорога полностью не будет, дорожники будут перекрывать участки для проведения работ поочерёдно, - сообщили в комитет по строительству.

Обновляет дорогу подрядная организация ООО «НардеванСтрой». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.


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