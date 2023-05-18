





Ремонтируют полосы по одному направлению – по нечётной стороне. Сейчас дорожники фрезеруют старый асфальт, а после уложат на проезжую часть новый асфальт в два слоя. Также будут отремонтированы примыкания, заездные карманы и остановочные пункты.



- Все основные работы будут проводиться в вечернее время, после часа пик. Перекрываться дорога полностью не будет, дорожники будут перекрывать участки для проведения работ поочерёдно, - сообщили в комитет по строительству.



Обновляет дорогу подрядная организация ООО «НардеванСтрой». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.







В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Борсоева. Дорожники сейчас снимают старый асфальт.В ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» попал участок от перекрёстка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста. Его общая протяжённость – 3,22 км, сообщили в мэрии.