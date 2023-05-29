«Ехали два часа»: Улан-Удэ сковали пробки из-за ремонта дорог

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В Тункинском нацпарке Бурятии провели экологическую акцию Общество, В ходе акции участники отдельно собрали пластиковые бутылки для сдачи в пункт приёма в селе Кырен

Жители Бурятии исполнили гимн республики Общество, В Сети опубликовали клип, в котором представители всех районов спели гимн Бурятии. Видео





При поддержке ЕР 1 июня стартует марафон «Сила России» Общество, Всероссийский спортивный марафон «Сила России» будет проходить с 1 июня по 12 августа (возрастное ограничение 0+). Организатором мероприятия выступит «Единая Россия». Бесплатные тренировки, мастер-классы и массовые зарядки будут проводить профессиональные спортсмены.