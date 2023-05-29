Продолжается дорожный ремонт на Левом берегу
В середине мая в Левобережной части Улан-Удэ начался дорожный ремонт. В конце прошлой недели, как и обещали в мэрии, дорожное полотно на Селенгинском мосту обновили. Левобережцы могли бы выдохнуть с облегчением в надежде на то, что надоевшие пробки наконец закончатся, но не тут-то было.
Сейчас рабочие переместились на мост «Бегущая лань». Из-за этого пробки начались раньше по времени и длятся дольше. Сегодняшний рабочий понедельник для многих начался с опоздания, хотя люди и без того вышли немного раньше обычного. Путь с Левого берега до площади Советов занял два часа.
- Обычно в 7:00 садилась на автобус, сегодня в 6:46 села на «десятку» с остановки «Поселье». В 8:20 мы ехали только на «Бегущей лани». Невероятно долго. Но проехав ремонтируемый участок, ускорились. В 8:40 уже были на площади Советов. На работу опоздала, как все пассажиры автобуса. Многие из них предупреждали коллег по телефону, - рассказала «Байкал-Daily» жительница Левобережья.
Работы проводятся ночью, однако водители едут медленно из-за стыка в месте снятого асфальта и ровной дороги. Здесь получился небольшой перепад уровня дорог. Ехать с обычной скоростью большинство водителей не решаются, желая поберечь свои автомобили.
Точные сроки, когда завершится ремонт на этом участке дороги, не называют. В мэрии Улан-Удэ «Байкал-Dailу» сообщили, что подрядчик «СК Арсенал» планирует за лето (до 31 августа) завершить все работы, а в целом муниципальный контракт заключен на два года.
«Ехали два часа»: Улан-Удэ сковали пробки из-за ремонта дорог
Общество, Фото:
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