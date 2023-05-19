На проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ появится полоса для автобусов













На проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу. Сейчас работы ведутся на участке от его пересечения с улицей Жуковского до перекрёстка на Комсомольской. Дорожники демонтируют бордюрные камни и выносят инженерные сети.Ремонтировать магистраль, которая является одной из самых оживлённых и загруженных в городе, будут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в два этапа: первый завершится в 2023 году, второй запланировали в 2024-ом. Подрядной организации – ООО «Байкалагропром» – предстоит обновить асфальтовое покрытие, бордюрные камни и тротуары и установить делиниаторы.Кроме того, существующую разделительную полосу перенесут и в итоге на проспекте 50-летия появится ещё одна дополнительная – для общественного транспорта, рассказали в комитете по строительству городской администрации.Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, сначала перекроют одну половину проезжей части, затем – другую, причём делать это пообещали только в ночное время.Всего в этом году благодаря нацпроекту «БКАД» обновят 23 участка во всех трёх районах Улан-Удэ. С 2017 года в порядок в рамках этой программы привели 153 километра городских дорог.