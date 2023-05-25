В Улан-Удэ начали ремонт дороги на улице Революции 1905 года

В Улан-Удэ стартовал ремонт дороги по улице Революции 1905 года, сообщили в администрации города.
В ремонт попал участок от улицы Трактовой,13 к.2 до железнодорожного переезда. Его протяжённость составляет 1,6 км.
- Дорожники асфальтируют проезжую часть в два слоя – дорогу не перекрывают полностью, а проводят работы на отдельных участках поочередно, - заверили в мэрии. – Ремонтирует дорогу подрядная организация «Инвестстрой».
Помимо асфальтирования, дорожники строят тротуары, обустраивают съезды, ремонтируют ливневую канализацию и другое.
Согласно контракту, работы должны быть завершены до 31 августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Улан-Удэ ремонтируют дорогу на Селенгинском мосту – там ремонт обещают завершить на этой неделе. Ранее начался ремонт на улице Борсоева и на проспекте 50-летия Октября.