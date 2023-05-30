В Бурятии насчитали почти полтысячи стихийных свалок



По его словам, власти этих регионов предлагают включить 597 несанкционированных полигонов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это требуется, чтобы изыскать источники финансирования для их ликвидации – к примеру, включить в соответствующую федеральную программу.



- 208 свалок, которые есть в Забайкалье и Иркутске, небольшие, и регионы взяли на себя обязательство убрать их самостоятельно, – подчеркнул Александр Козлов.



Прокомментировал он и решение запретить продажу пластика на Байкале. В апреле табу на использование полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды на берегах священного озера одобрили в первом чтении депутаты Госдумы.



- В Байкале содержится 20% мировых запасов пресной воды. В условиях климатических изменений, иссушения и загрязнения рек и озёр на планете его сохранение имеет особое значение – в первую очередь, для нашей страны. Когда документ примут, это позволит отработать на одной из наиболее чувствительных природных территорий механизм предотвращения попадания одноразового пластика в окружающую среду, – подчеркнул руководитель Минприроды.



Позже запрет на пластик могут растиражировать и на другие территории.



- Для плавного введения ограничительных мер законопроект предусматривает достаточно большой переходный период. Это позволит всем подстроиться под новые правила и сделать Байкал чище, – резюмировал Козлов.

В Бурятии насчитали 491 незаконную свалку, а всего их в республике и двух соседних субъектах более 800. Об этом сообщил в большом интервью «Российской газете» («РГ») глава Минприроды России Александр Козлов.- Мы завершили инвентаризацию в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, причём обследовали даже самые маленькие свалки. В итоге вышло 872: в Иркутской области – 305, в Бурятии – 491 и в Забайкальском крае – 76, – цитирует издание федерального министра.