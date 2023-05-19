В Улан-Удэ разыграют кубок по сапбордингу

За призовые места посоревнуются дети от 8 до 14 лет



21 мая в Бурятии состоится кубок горда Улан-Удэ по сапбордингу среди детей. Соревнования пройдут в столице республики, на протоке реки Уда напротив водолазной станции. Участие примут возрастные группы: 8-10 лет (мальчики, девочки) и 11-14 лет (юноши, девушки).



В 15:00 будут проводиться подготовка снаряжения и тренировочные заезды. В 16:00 будет дан старт спринта на 100 м. В 17:00 начнётся техническая гонка на 400 м. В 18:00 запланированы соревнования по фристайлу. Награждение состоится в 19:00.



- Кубок Улан-Удэ по сапбордингу – это официальное открытие летнего гребного сезона 2023 года, а также прекрасная возможность продемонстрировать свои навыки и умения в сапбординге, - сообщили в федерации экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».



Соревнования станут подготовкой к предстоящим стартам на кубке Сибири в Новосибирске, всероссийским соревнованиям в Ярославле и первенстве России в Санкт-Петербурге.



Возрастное ограничение: 0+.



