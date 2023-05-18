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В Чите построили межрегиональную ветлабораторию

В Чите построили межрегиональную ветлабораторию
Общество,  Фото:пресс-служба Госинспекции Забайкалья
Здание собираются запустить в эксплуатацию

В Забайкальском крае сотрудники Госинспекции провели итоговую проверку строительства лабораторного блока (корпуса) референтного центра Россельхознадзора по исследованию болезней животных. Лаборатория, построенная на улице Сухая Падь, 6, соответствует требованиям проекта и может быть запущена в эксплуатацию.

Помимо пятиэтажного лабораторного корпуса построен контрольно-пропускной пункт, жижесборники, тепловая камера, противопожарные резервуары запаса воды. Виварий позволит содержать в комфортных условиях необходимое для работы специалистов количество мышей, кроликов, морских свинок и других животных. Также на объекте предусмотрена ветсанэкспертиза для тестирования пищевой продукции.

На площадках корпуса будут проводится диагностические, вирусологические работы, мониторинг и совершенствование средств лечения болезней животных. За год планируется приём около 170 тысяч проб и проведение 300 тысяч исследований.

- Проектные решения выполнены в полном объёме, что свидетельствует о биологической безопасности и физической защите персонала, населения и окружающей среды при работе с различными патогенными агентами, - прокомментировал и.о. начальника отдела по строительному надзору Павел Куклин.

Строительство лабораторного корпуса началось в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкалья.

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