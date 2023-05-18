В Чите построили межрегиональную ветлабораторию

Здание собираются запустить в эксплуатацию
В Забайкальском крае сотрудники Госинспекции провели итоговую проверку строительства лабораторного блока (корпуса) референтного центра Россельхознадзора по исследованию болезней животных. Лаборатория, построенная на улице Сухая Падь, 6, соответствует требованиям проекта и может быть запущена в эксплуатацию.
Помимо пятиэтажного лабораторного корпуса построен контрольно-пропускной пункт, жижесборники, тепловая камера, противопожарные резервуары запаса воды. Виварий позволит содержать в комфортных условиях необходимое для работы специалистов количество мышей, кроликов, морских свинок и других животных. Также на объекте предусмотрена ветсанэкспертиза для тестирования пищевой продукции.
На площадках корпуса будут проводится диагностические, вирусологические работы, мониторинг и совершенствование средств лечения болезней животных. За год планируется приём около 170 тысяч проб и проведение 300 тысяч исследований.
- Проектные решения выполнены в полном объёме, что свидетельствует о биологической безопасности и физической защите персонала, населения и окружающей среды при работе с различными патогенными агентами, - прокомментировал и.о. начальника отдела по строительному надзору Павел Куклин.
Строительство лабораторного корпуса началось в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкалья.
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