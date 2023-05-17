В Улан-Удэ объяснили длительное отключение горячей воды в Советском районе

Её не будет до 20 июля

В начале мая мэрия столицы Бурятии сообщила: «Часть Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 на длительное время останется без горячей воды. Отключение коснётся двух районов города – Железнодорожного (горячей воды не будет с 10 мая по 1 сентября) и Советского (там отключение запланировано с 10 мая по 20 июля)».



У жителей благоустроенных домов Советского района от набережной Уды до моста через Селенгу это вызвало удивление. Дело в том, что тепломагистраль №3 от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 идёт по Железнодорожному району: её ремонтируют второй год подряд, продлевают до посёлка Стеклозавода, где закроют три котельные. В 2022 году на половину лета отключали воду в районе улиц Гагарина и Революции 1905 года.

«Но при чём тут Советский-то район?»,- спрашивали горожане в социальных сетях. ТГК-14 и мэрия внятных ответов так и не дали. Оказывается, не всё просто.

«Головная часть тепломагистрали №2 и тепломагистрали №3 на в выходе из ТЭЦ-1 совместная, - объяснил «Байкал-Daily» Владимир Афанасьев, эксперт в области энергетики. - Поэтому и отключают две тепломагистрали».

Тепломагистраль №2 снабжает горячей водой как раз центр Советского района. По словам эксперта, в 2022 году «этот участок не трогали. Теперь надо заканчивать ремонт». При этом в центре Советского района ремонтировать теплосети не будут.

«Там финансов нет, - пояснил Афанасьев. - Как деньги дадут, так сразу».

Отметим, что к 350-летию Улан-Удэ и в годы после юбилея города в центре провели масштабный ремонт некоторых участков тепломагистрали №2.

Кстати, теплосети принадлежат городу, но они в аренде у ТГК-14. Она обещала ещё предыдущим мэрам вкладывать в ремонт сотни миллионов, но теплотрассы чаще ремонтируются за деньги города и федерального бюджета.

«Вообще же, считаю проблему летнего горячего водоснабжения надуманной, - подчеркнул эксперт. - Она легко решается установкой электроподогревателя. Но у нас всегда находятся «товарищи», которым бы только поныть и побрюзжать».

С полным списком домов, попавших под длительное отключение горячей воды, можно ознакомиться по ссылке.



16 мая 2023 года из-за разных аварий во время гидравлический испытаний часть улан-удэнцев так и не дождались включения горячего водоснабжения.