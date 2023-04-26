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Часть Улан-Удэ останется без горячей воды до осени

Часть Улан-Удэ останется без горячей воды до осени
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Опубликован список адресов, попадающих под длительное отключение

Часть Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 на длительное время останется без горячей воды. Отключение коснётся двух районов города – Железнодорожного (горячей воды не будет с 10 мая по 1 сентября) и Советского (там отключение запланировано с 10 мая по 20 июля).

От тепломагистрали №3 получают тепло жители части Железнодорожного района. На реконструкцию ранее было выделено федеральное финансирование. Сейчас теплотрасса сильно изношена, в последние зимы произошёл ряд аварий и порывов. После завершения работы к тепломагистрали будет также подключен весь микрорайон Стеклозавод.

Полный список адресов, попадающих под отключение:







отключение воды

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