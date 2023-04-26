Часть Улан-Удэ останется без горячей воды до осени





























Часть Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 на длительное время останется без горячей воды. Отключение коснётся двух районов города – Железнодорожного (горячей воды не будет с 10 мая по 1 сентября) и Советского (там отключение запланировано с 10 мая по 20 июля).От тепломагистрали №3 получают тепло жители части Железнодорожного района. На реконструкцию ранее было выделено федеральное финансирование. Сейчас теплотрасса сильно изношена, в последние зимы произошёл ряд аварий и порывов. После завершения работы к тепломагистрали будет также подключен весь микрорайон Стеклозавод.Полный список адресов, попадающих под отключение: