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Улан-удэнцев призвали с пониманием отнестись к долгому отключению горячей воды

Улан-удэнцев призвали с пониманием отнестись к долгому отключению горячей воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В следующем году ожидаются ещё более масштабные работы на теплотрассе

Как сообщал «Байкал-Daily», более 140 домов в Железнодорожном районе Улан-Удэ остались без горячей воды на долгое время – с 21 июля по 1 сентября. Причина – реконструкция тепломагистрали №3.

Ранее сроки отключения горячей воды при плановом ремонте не должны были превышать 14 дней, но, как выяснилось, в 2021 году эта норма постановление главного санитарного врача России было отменена.

На брифинге представители мэрии принесли извинения перед жителями.

- Я хочу воспользоваться моментом, попросить прощения у жителей нашего города за неудобства, те, которые сейчас им приходится терпеть, но ремонт нужен. Ремонт обязательно нужен, - заявил заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.

Для большинства горожан известие о столь длительном отключении горячей воды стало неожиданным. Впрочем, на это представитель администрации Железнодорожного района заявил, что в июле «город официально давал уведомления о данных работах».

- Мы готовили наших жителей, что всё-таки отключение произойдёт в любом случае, потому что менять теплотрассу, менять трубу без отключения, без перекрытия воды физически невозможно. На сегодняшний момент после возобновления подачи горячего водоснабжения всему городу от ТЭЦ-1, у нас остались отключены потребители третьей тепломагистрали в количестве 144 домов. Очень нужен был ремонт этой тепломагистрали и слава богу, что мы к нему приступили. Но без отключения никак нельзя, - заявил Артемий Родионов.

В ходе ремонта будут заменены изношенные конструкции тепловых сетей и оборудование насосной станции.

- Город, район неоднократно выступали с инициативой ремонта данной тепломагистрали. Введена она была в 60-х годах прошлого века, уже более 50-60 лет она не ремонтировалась, здесь достаточно большой износ уже ветхости. Было много аварийных ситуаций, особенно в зимний период. В этом году мы добились федерального финансирования и разыграли контракт на ремонт тепломагистрали. Объём работ очень большой, ремонтировать её будут, начиная от самой ТЭЦ, и заканчивая микрорайоном Шишковка. В связи с этим, было принято решение разделить ремонтные работы на два этапа. И вот к реализации первого этапа сейчас подрядная организация приступила, - рассказал Артемий Родионов.

Он «обрадовал» тем, что второй этап ремонтных работ, который запланирован на 2023 год, будет ещё масштабнее.

- Там будет под отключение попадать практически вся тепломагистраль, то есть это будет ещё большее количество домов, большее количество жителей, - пояснил заместитель руководителя администрации Железнодорожного района. – Что делать, просим прощения, просим терпения. Ещё раз повторюсь, что это нужно для того, чтобы нам безаварийно пройти зимний период. Надёжность тепломагистрали – это самое важное и самое нужное, то, что должно у нас быть обязательно.

Как пояснил и.о. директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев, все ремонтные работы и подключение домов должны быть завершены до 1 сентября.

- Это улица Пушкина, она в принципе всегда была загружена. Транспорт там, естественно, ходит не только легковой, но и грузовой. Там торговый центр и так далее, логистика не позволяет другими путями, маршрутами проходить. Нагрузка на дорожное полотно, естественно, возросла. Естественно, возросли нагрузки в связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов. Когда мы вскрыли теплотрассу – печальная картина предстала. Часть железобетонных конструкций разрушена, изоляционный материал весь уже пришёл в негодность, трубы уже корродированы. Соответственно, видно уже, что действительно есть необходимость в ремонте. Она не то, что есть – она фатально настала. С 65-го года теплотрассы были запущены и до сих пор проводился только плановый предупредительный ремонт. Нам надо полностью воспользоваться возможностью, предоставленной нам федеральным финансированием. Другого момента у нас не будет – просто программы рассчитаны на кратковременный период, не более двух-трёх лет. Ещё раз хочу, чтобы жители, которые испытывают сейчас неудобства, с должным пониманием отнеслись – это делается ради их же благ. Все помнят прошлогоднюю историю с аварийной ситуацией, когда Железнодорожный район встал практически на месяц, пока всё не восстановили. И не хочется повторять подобного, - отметил Олег Тимофеев.

На вопрос, будет ли произведён перерасчёт местным жителям, Олег Тимофеев ответил: «Я думаю, что это предусмотрено. Это теплогенерирующие компании должны отработать этот вопрос вместе с администрацией».

Как он сообщил, объём работ в этом году - порядка 160 миллионов. А всего будет затрачено денежных средств на тепломагистраль, без учёта предстоящей корректировки, если это будет необходимо, 882 миллиона.

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