В Улан-Удэ продолжается ремонт тепломагистралей



На пересечении улицы Терешковой и бульвара Карла Маркса выполнение составляет 14%. Вчера проводились работы по присоединению задвижек в тепловой камере-24. Для надёжности и удобства подключения задвижек дополнительно заменены 2 участка трубы диаметром 400 мм, длиной около 3,5 метров. Сегодня планируется начать вскрытие асфальта вниз по бульвару. До замены задвижек в ТК-24 вскрытие асфальта было невозможно в связи с отсутствием других путей подъезда техники.



На участке улиц Сахъяновой – Терешковой ведутся работы по демонтажу старых компенсаторов в камере, расположенной у медицинского центра «Диамед +». В камере, расположенной на территории комплекса «Фабричный», ведётся подготовка к врезке задвижек.



По тепломагистрали № 2 работы ведутся по ул. Куйбышева и ул. Партизанской. Работы выполнены на 46%. На участке по ул. Партизанской продолжаются работы по монтажу трубопровода.



На участке по улице Сахьяновой выполнено около 30 % работ. Общая протяжённость трассы составляет 650 метров. Надземная часть составляет 200 метров. Сегодня ночью выполнены работы по сварке трубопроводов, расположенных над трамвайными путями. Продолжаются работы по монтажу трубопроводов подземной части.



По тепломагистрали № 4 ведётся перекладка тепловой сети, выполнение – 30%.



На улице Моховой (протяжённость участка 526,7 м, количество камер – 8 штук) выполнен демонтаж труб, лоткового канала, 3-х камер. Проведено устройство лотков (200 метров), прокладка труб (150 метров), теплоизоляция труб, монтаж плит перекрытия, устройство тепловых камер, сообщает управление по информационной политике.

В Улан-Удэ продолжается реконструкция и капитальный ремонт тепломагистралей № 2, 4, 5. Мэрия отчиталась о ходе выполняемых работ.По тепломагистрали № 5 ведутся работы по улицам Трубачеева, Терешковой, Лебедева, Сахьяновой, на бульваре Карла Маркса, выполнение составляет 67 %.По улице Трубачеева ведутся работы по устройству перекрытия на тепловой камере ТК-37 на пересечении с улицей Бабушкина. Ведётся замазка швов раствором. Изготовлены 3 плиты перекрытия для камеры, продолжается изготовление оставшихся 6 плит. После этого будет закрыта камера и выполнено благоустройство территории.По участку на улице Ключевской работы выполнены на 58 %. Протяжённость участка 329 м, 2 камеры. Произведена укладка 295 метров трубопровода из 329.Ведутся подготовительные работы для устройства тепловой камеры 5-1. Работы осложняются тем, что в месте устройства тепловой камеры выступают грунтовые воды. Проводятся их отвод и откачка для проведения щебенения и последующей заливки бетонного основания.