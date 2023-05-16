А в квартирах некоторых горожан пока течёт ржавая вода
Неделю назад в столице Бурятии завершился отопительный сезон. Вместе с теплом из квартир исчезла и горячая вода – в городе приступили к традиционным гидравлическим испытаниям. Всё это время трубы проверяли на плотность и прочность.
Опрессовку пообещали завершить к 15 мая. В воскресенье, 14-го, некоторым улан-удэнцам начали возвращать горячую воду. Она появилась, в частности, в сотых кварталах и на Стеклозаводе. Из-за повреждения трубопровода в районе строительства третьего моста через Уду горячее водоснабжение в Октябрьском районе возобновили позже. Дать его везде пообещали к концу вчерашнего дня.
Однако часть города сидит без воды до сих пор. На её отсутствие, в частности, жалуются жители 18-го квартала и микрорайона Мясокомбинат. Кое-где из кранов пока что бежит ржавая. Фотоподтверждение разместили недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
В ТГК-14 накануне пояснили: подключение потребителей – сложный технологический процесс и осуществляется он поэтапно.
- Сначала производится сбор схемы, трубопроводы заполняются теплоносителем. Затем восстанавливают гидравлический и температурный режимы и организуют контрольный осмотр коммуникаций, – подчеркнули в энергокомпании. – И только после этих процедур открываются задвижки на включение горячей воды.
Со всеми вопросами горожанам посоветовали обращаться в свои управляющие компании. В Железнодорожном и части Советского района ГВС будет отсутствовать не пять дней, как у остальных, а с 10 мая по 1 сентября и с 10 мая по 20 июля соответственно. Причина тому – масштабная реконструкция тепломагистрали № 3.
Часть улан-удэнцев второй день не может дождаться горячей воды
Общество, Фото:
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