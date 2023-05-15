В Бурятии рядом с госинспекторами поселилась молодая лисица









Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились хорошими новостями с северного Байкала в Бурятии. В начале апреля рядом с контрольно-наблюдательным пунктом Устье реки Фролиха поселилась лисица со своим потомством. Госинспекторы дали ей кличку Флора.- На правах ближайшей соседки регулярно проверяет наличие государственных инспекторов на рабочем месте: говорят, приходит строго в 8:00 утром и в 20:00 вечером. В обустроенной недалеко норе уже довольно шумно, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Сотрудники ждут, когда молодая мама приведёт их знакомить с лисятами.