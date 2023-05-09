С 1 июня в Улан-Удэ введут ещё два вечерних рейса до Ольхона

Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев



Об изменениях в расписании по маршруту авиарейса «Улан-Удэ - Хужир (Ольхон)» сообщил в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



С 1 по 30 июня и с 1 по 30 сентября добавляется вечерний рейс два раза в неделю.



С 1 по 30 июля добавляется вечерний рейс три раза в неделю.



В августе рейс «Улан-Удэ – Хужир» будет летать ежедневно утром и вечером.



Рейсы до Хужира выполняют авиакомпании «Аврора» и «СиЛА» на самолёте L-410.

