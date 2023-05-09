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С 1 июня в Улан-Удэ введут ещё два вечерних рейса до Ольхона

С 1 июня в Улан-Удэ введут ещё два вечерних рейса до Ольхона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев

Об изменениях в расписании по маршруту авиарейса «Улан-Удэ - Хужир (Ольхон)» сообщил в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

С 1 по 30 июня и с 1 по 30 сентября добавляется вечерний рейс два раза в неделю.

С 1 по 30 июля добавляется вечерний рейс три раза в неделю.

В августе рейс «Улан-Удэ – Хужир» будет летать ежедневно утром и вечером.

Рейсы до Хужира выполняют авиакомпании «Аврора» и «СиЛА» на самолёте L-410.
Ольхон авиаперевозки

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