Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев
Об изменениях в расписании по маршруту авиарейса «Улан-Удэ - Хужир (Ольхон)» сообщил в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
С 1 по 30 июня и с 1 по 30 сентября добавляется вечерний рейс два раза в неделю.
С 1 по 30 июля добавляется вечерний рейс три раза в неделю.
В августе рейс «Улан-Удэ – Хужир» будет летать ежедневно утром и вечером.
Рейсы до Хужира выполняют авиакомпании «Аврора» и «СиЛА» на самолёте L-410.
С 1 июня в Улан-Удэ введут ещё два вечерних рейса до Ольхона
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