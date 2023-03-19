В Бурятии прошёл турнир для юных рыбаков



Сегодня, 19 марта, в Иволгинском районе Бурятии на озере Торма прошёл детский турнир по подлёдному лову «Юный рыбак – 2023».

















В интересном состязании участвовали 126 юных жителей республики. К участию допускались дети до 16 лет. «Возраст участников должен быть подтверждён свидетельством о рождении. Дети будут допускаться на лёд только при сопровождении взрослых», - предупреждали ранее организаторы.





Соревнования проводились в личном зачёте, победителей определяли по весу пойманной рыбы. Главный приз рыбалки – квадроцикл, достался участнику, выловившему 17 рыб, общий вес которых составил 670 граммов.



























1 место – Тимофей Ч., грамота, медаль, кубок и квадроцикл, улов 670 граммов, 17 штук;

2 место - Алексей В., грамота, медаль и велосипед, улов 618 граммов, 10 штук;

3 место - Мария Ф., грамота, медаль и самокат, улов 593 грамма, 12 штук.





Победители в номинациях:



- «За идею» - Корней Б., приз – подарок, грамота;



- «Самая большая команда» - Иволгинский район, приз: рыболовный ящик со сладостями, грамота;



- «Лучшая экипировка»: 1) Тимофей Ч., приз: грамота, 2 полотенца и 2 фонарика; 2) СОШ № 35 г. Улан-Удэ, 3 ребёнка, приз: грамота, 3 полотенца и 3 шапки с фонариком;



- «Самый юный рыбак» - Никита К., 5 лет, грамота и спиннинг с катушкой;



- «Самая юная рыбачка» - Виктория Ж., 4 года, грамота и кемпинговый фонарь;



- «За верность рыбалке»: 1) Алексей М., Баргузинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный», грамота и термос;

2) Виталий Ш., Баргузинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный», грамота и термос;



- «Самая крупная рыбка» - Аяна Ц., вес рыбы - 124 грамма, грамота и туристический стул;



- «За волю к победе» - Денис Ф., вес улова 399 граммов, грамота и рыболовный ящик;



- «За благородство» - Кирилл Ц., грамота и самонадувающийся туристический коврик. Кирилл в прошлом году выигранный приз на «Байкальской рыбалке» - велосипед, подарил своим новым друзьям из центра «Звёздный» Баргузинского района.



