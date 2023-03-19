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В Бурятии прошёл турнир для юных рыбаков

В Бурятии прошёл турнир для юных рыбаков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победитель рыбалки получил квадроцикл

Сегодня, 19 марта, в Иволгинском районе Бурятии на озере Торма прошёл детский турнир по подлёдному лову «Юный рыбак – 2023».




 В интересном состязании участвовали 126 юных жителей республики. К участию допускались дети до 16 лет. «Возраст участников должен быть подтверждён свидетельством о рождении. Дети будут допускаться на лёд только при сопровождении взрослых», - предупреждали ранее организаторы.

Соревнования проводились в личном зачёте, победителей определяли по весу пойманной рыбы. Главный приз рыбалки – квадроцикл, достался участнику, выловившему 17 рыб, общий вес которых составил 670 граммов.






 

Результаты состязаний:

1 место – Тимофей Ч., грамота, медаль, кубок и квадроцикл, улов 670 граммов, 17 штук;
2 место - Алексей В., грамота, медаль и велосипед, улов 618 граммов, 10 штук;
3 место - Мария Ф., грамота, медаль и самокат, улов 593 грамма, 12 штук.


Победители в номинациях:

- «За идею» - Корней Б., приз – подарок, грамота;
 
- «Самая большая команда» - Иволгинский район, приз: рыболовный ящик со сладостями, грамота;
 
- «Лучшая экипировка»: 1) Тимофей Ч., приз: грамота, 2 полотенца и 2 фонарика; 2) СОШ № 35 г. Улан-Удэ, 3 ребёнка, приз: грамота, 3 полотенца и 3 шапки с фонариком;
 
- «Самый юный рыбак» - Никита К., 5 лет, грамота и спиннинг с катушкой;
 
- «Самая юная рыбачка» - Виктория Ж., 4 года, грамота и кемпинговый фонарь;
 
- «За верность рыбалке»: 1) Алексей М., Баргузинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный», грамота и термос;
2) Виталий Ш., Баргузинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный», грамота и термос;
 
- «Самая крупная рыбка» - Аяна Ц., вес рыбы - 124 грамма, грамота и туристический стул;
 
- «За волю к победе» - Денис Ф., вес улова 399 граммов, грамота и рыболовный ящик; 

- «За благородство» - Кирилл Ц., грамота и самонадувающийся туристический коврик. Кирилл в прошлом году выигранный приз на «Байкальской рыбалке» - велосипед, подарил своим новым друзьям из центра «Звёздный» Баргузинского района.

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