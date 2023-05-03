В Бурятии продолжается бесплатная стерилизация крупных собак

Общество, Фото: управление ветеринарии РБ

84 собаки уже были стерилизованы в рамках акции



В Бурятии продолжается акция по бесплатной стерилизации крупных пород собак. Акция была запущена 15 марта, чтобы решить проблему появления безнадзорных собак на улицах.



- 84 собаки уже были стерилизованы в рамках акции, ещё 212 собак в очереди на её проведение. Так главной причиной появления безнадзорных животных является их выброс на улицу, - пояснили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.



Без акции сумма для стерилизации самок крупных пород начинается от 2500 рублей, по акции эта процедура проводится бесплатно, добавили в управлении.



К акции допускаются самки собак от 25 см в холке, так как их такое же крупное, потомство представляет наиболее серьёзную проблему для людей. Кроме того, стерилизация для самок обходится владельцу дороже.



Бесплатная стерилизация самок собак продлится до конца 2023 года.



По всем вопросам, а также для записи на проведение бесплатной стерилизации можно обратиться по телефонам:

Город Улан-Удэ: 18-00-31;

Заиграевский район: 83013641401;

Иволгинский район: 83014021824, 83014021746;

Тарбагатайский район: 83014656060;

Прибайкальский район: 83014441043







