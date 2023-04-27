Лесхоз в Бурятии получил автомобиль высокой проходимости





Буйский лесхоз в Бичурском районе Бурятии получил новый автомобиль повышенной проходимости, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Автомобиль будет использоваться для доставки лесопожарного оборудования, ёмкостей с водой и продуктов на лесные пожары в отдалённые труднодоступные местности.Среди достоинств нового транспорта лесники отмечают мощный мотор и надёжную ходовую часть, а также грузоподъёмность и высокопроходимость спецтехники.- Приобретение подобного рода техники очень важно для лесхоза, это важный шаг к повышению качества охраны и защиты лесов. Раньше было сложно доставить груз в отдалённую местность. Теперь, помимо доставки людей и оборудования, мы сможем доставлять топливо, а также детали в случае поломки техники на пожаре, - отметил руководитель Буйского лесхоза Андрей Павлов.Машину при необходимости задействуют для тушения лесных пожаров в других районах республики.За последние четыре года в Буйский лесхоз пришло пять единиц лесопожарной техники: вездеход, автомобиль повышенной проходимости, трактор, автоцистерна и тягач. Техника поступила в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».