«Полны решимости»: Участники СВО из Бурятии приехали домой

В Северобайкальске недавно встретили земляков, вернувшихся со специальной военной операции. Они приехали на малую родину в отпуск. С бойцами пообщался мэр города Олег Котов.
- У парней хорошее настроение, они полны решимости идти до победы, – цитирует его «Северобайкальск-инфо 24/7». – Из первых уст узнал о потребностях наших бойцов, поговорили о работе фонда «Мы вместе».
Военнослужащим пожелали удачи и доблести в бою, а их семьям – терпения и надежды.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта в Курумканском районе Бурятии тоже чествовали местного жителя, который участвовал в СВО. На спецоперацию его призвали в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. При выполнении боевых задач молодой человек получил осколочные ранения. Сейчас он проходит реабилитацию, пишет «Курумкан-инфо.24/7».
Ранее на родину вернулись и жители Северо-Байкальского района, побывавшие на передовой. Несмотря на обещанный снегопад и сильный ветер, самолёт с ними успешно приземлился в аэропорту Нижнеангарска.
- Ребят встретили родные – с караваем, флагами, баннерами и шарами. Слёзы на глазах были у всех, кто находился рядом, – рассказали ранее на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».
Там добавили: для близких и друзей было безмерной радостью обнять парней, которые выполняют свой воинский долг.