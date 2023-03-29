Родные смогли наконец-то обнять их после долгой разлуки
Радостное событие произошло накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии. На родину вернулись наши земляки, принимающие участие в специальной военной операции на Украине.
Несмотря на обещанный снегопад и сильный ветер, самолёт с бойцами успешно приземлился в аэропорту Нижнеангарска.
- Ребят встретили родные – с караваем, флагами, баннерами и шарами. Слёзы на глазах были у всех, кто находился рядом, – рассказали на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».
Там добавили: для близких и друзей было безмерной радостью обнять парней, которые выполняют свой воинский долг. «Они дома!» – добавили в райадминистрации.
На севере Бурятии с почестями встретили бойцов, вернувшихся с СВО
Общество, Фото:
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