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На севере Бурятии с почестями встретили бойцов, вернувшихся с СВО

На севере Бурятии с почестями встретили бойцов, вернувшихся с СВО
Общество,  Фото:vk.com/sbkr_official
Родные смогли наконец-то обнять их после долгой разлуки

Радостное событие произошло накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии. На родину вернулись наши земляки, принимающие участие в специальной военной операции на Украине.

Несмотря на обещанный снегопад и сильный ветер, самолёт с бойцами успешно приземлился в аэропорту Нижнеангарска.

- Ребят встретили родные – с караваем, флагами, баннерами и шарами. Слёзы на глазах были у всех, кто находился рядом, – рассказали на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».

Там добавили: для близких и друзей было безмерной радостью обнять парней, которые выполняют свой воинский долг. «Они дома!» – добавили в райадминистрации.
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