Мобилизованный житель Бурятии вернулся домой с СВО

Сейчас он восстанавливается после осколочного ранения
30 марта жители Курумканского района Бурятии встретили земляка, который участвовал в специальной военной операции на Украине. На СВО его призвали в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
При выполнении боевых задач молодой человек получил осколочные ранения. Сейчас он проходит реабилитацию. Участнику спецоперации пожелали скорейшего выздоровления, сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».
На днях на родину вернулись
и жители Северо-Байкальского района, побывавшие на СВО. Несмотря на обещанный снегопад и сильный ветер, самолёт с бойцами успешно приземлился в аэропорту Нижнеангарска.
- Ребят встретили родные – с караваем, флагами, баннерами и шарами. Слёзы на глазах были у всех, кто находился рядом, – рассказали ранее на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».
Там добавили: для близких и друзей было безмерной радостью обнять парней, которые выполняют свой воинский долг.
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