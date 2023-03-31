Мобилизованный житель Бурятии вернулся домой с СВО

Сейчас он восстанавливается после осколочного ранения









На днях на родину вернулись и жители Северо-Байкальского района, побывавшие на СВО. Несмотря на обещанный снегопад и сильный ветер, самолёт с бойцами успешно приземлился в аэропорту Нижнеангарска.



- Ребят встретили родные – с караваем, флагами, баннерами и шарами. Слёзы на глазах были у всех, кто находился рядом, – рассказали ранее на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».



Там добавили: для близких и друзей было безмерной радостью обнять парней, которые выполняют свой воинский долг.



30 марта жители Курумканского района Бурятии встретили земляка, который участвовал в специальной военной операции на Украине. На СВО его призвали в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.При выполнении боевых задач молодой человек получил осколочные ранения. Сейчас он проходит реабилитацию. Участнику спецоперации пожелали скорейшего выздоровления, сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».